Api Karhutla Papua Selatan Kepung Perkebunan Sawit Swasta, BNPB dan BMKG Terjunkan Drone

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Istimewa)
JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dengan memadukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan teknologi pemantauan digital.
Peninjauan langsung dilakukan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani di Pangkalan Udara Johannes Abraham Dimara, Merauke, Sabtu (31/10).
Langkah ini diambil guna mengevaluasi efektivitas pemadaman udara serta mendata kebutuhan armada tambahan di lapangan.
Pemantauan udara dan sistem digital BNPB selama tiga hari terakhir mengonfirmasi sejumlah wilayah di Kabupaten Merauke, antara lain Okaba dan beberapa wilayah lainnya, teridentifikasi memiliki kemunculan titik api.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah wilayah konsesi salah satu perkebunan kelapa sawit swasta yang tercatat memiliki konsentrasi titik api paling tinggi dalam periode pemantauan tersebut.
Guna mempercepat identifikasi titik api di wilayah hutan maupun area konsesi, BNPB kini memaksimalkan pemanfaatan drone serta peta pemantauan berbasis digital secara real-time.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa integrasi teknologi ini memungkinkan petugas mengetahui status kepemilikan lahan yang terbakar secara presisi sebelum melakukan pemadaman darat.
"Wilayah-wilayah seperti Okaba dan beberapa wilayah lainnya di Merauke memang memiliki titik api. Namun, dari hasil pemantauan selama tiga hari terakhir, titik api paling banyak terlihat di wilayah konsesi perusahaan itu," ungkap Kristomei.
Sistem pemantauan ini terhubung langsung dengan jaringan petugas pemadam, BPBD, unsur Forkopimda, serta aparat TNI-Polri untuk langsung melakukan verifikasi lapangan.
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