Dibongkar Teknisi, iPhone Duo Memiliki 2 Baterai hingga Struktur Layar Rumit

JawaPos.com - Ponsel lipat pertama Apple yaitu iPhone Duo langsung menarik perhatian para teknisi setelah resmi dipasarkan. Sejumlah kanal perbaikan perangkat, seperti REWA Technology dan Phone Repair Guru, telah mengunggah video pembongkaran yang memperlihatkan desain internal perangkat tersebut.

Seperti dilansir dari Gizmochina, dari hasil pembongkaran, terlihat bahwa Apple merancang perangkat ini dengan struktur berbeda dari iPhone konvensional. Desainnya disesuaikan dengan kebutuhan ponsel lipat, mulai dari sistem baterai hingga konstruksi layar dan engsel.

Salah satu temuan menarik adalah penggunaan dua baterai yang ditempatkan di masing-masing bagian ponsel. Baterai pertama memiliki kapasitas 2.962 mAh, sedangkan baterai kedua berkapasitas 1.921 mAh. Dengan demikian, kapasitas total keduanya mencapai 4.883 mAh.

Kedua baterai tersebut menggunakan perekat khusus yang dapat dilepas dengan bantuan arus listrik. Ketika dialiri listrik bertegangan rendah, perekat akan melunak sehingga teknisi dapat mengangkat baterai yang dilindungi selongsong baja dengan lebih mudah.

Menariknya, perangkat ini masih dapat beroperasi meskipun salah satu baterainya dilepas. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem daya ponsel dirancang untuk mendukung penggunaan dua baterai secara terpisah.

Dari sisi komponen utama, Apple juga mengubah desain papan logika atau logic board. Tata letak bertumpuk yang umum ditemukan pada iPhone terbaru tidak lagi digunakan. Sebagai gantinya, papan utama dibuat lebih ringkas dengan chip A20 Pro yang ditempatkan berdekatan dengan RAM 12 GB.

Chip tersebut juga bersentuhan dengan ruang uap atau vapor chamber yang berfungsi membantu membuang panas. Sistem ini dibutuhkan untuk menjaga suhu perangkat ketika menjalankan tugas berat.

Sementara itu, papan sekunder menghubungkan kedua bagian ponsel melalui kabel fleksibel. Port USB-C juga dirancang secara modular dan hanya ditahan oleh beberapa sekrup. Desain tersebut membuat penggantian port pengisian daya relatif lebih mudah dibandingkan komponen yang terintegrasi langsung dengan bagian lain.