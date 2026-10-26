Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

JawaPos.com — Bhayangkara Presisi Lampung FC diprediksi bermain imbang 1-1 melawan PSM Makassar pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Senin (26/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Keuntungan kandang memberi peluang bagi Bhayangkara untuk melanjutkan catatan tanpa kekalahan, tetapi dua kemenangan beruntun menjadi modal Juku Eja untuk membawa pulang poin.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang datang dengan kepercayaan diri terjaga.

Bhayangkara belum terkalahkan dalam enam pertandingan awal musim, sedangkan PSM mulai mendapatkan momentum untuk menghadapi persaingan berikutnya.

Rekor pertemuan turut memperkuat perkiraan pertandingan bakal berjalan ketat hingga akhir.

Berdasarkan catatan I.League yang disertakan dalam bahan pertandingan, empat dari enam pertemuan kedua tim berakhir tanpa pemenang.

Mengapa Bhayangkara FC Berpeluang Menang di Kandang? Bhayangkara memiliki peluang meraih kemenangan karena bermain di kandang dengan bekal hasil positif pada pertandingan sebelumnya.

Kemenangan 1-0 atas PSIM Yogyakarta menjadi modal penting untuk menghadapi PSM yang sedang menunjukkan peningkatan hasil.