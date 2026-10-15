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Nanda Prayoga
Kamis, 15 Oktober 2026 | 13.39 WIB

Meta Hadirkan Your Algorithm di Facebook, Pengguna Bisa Pilih Konten yang Muncul

Ilustrasi logo Meta AI. (Yves Herman/Reuters) - Image

Ilustrasi logo Meta AI. (Yves Herman/Reuters)

JawaPos.com - Meta menghadirkan fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) bernama Your Algorithm di Facebook. Fitur ini memungkinkan pengguna mengatur konten yang muncul di linimasa dan Reels sesuai minat mereka, termasuk menentukan topik yang ingin lebih sering atau lebih jarang ditampilkan.

Seperti dilansir dari TechCrunch, fitur tersebut diumumkan pada Selasa (13/10). Sebelumnya, Meta telah lebih dulu menghadirkan fitur serupa di Instagram. Melalui Your Algorithm, pengguna bisa menyampaikan preferensi konten menggunakan bahasa sehari-hari tanpa harus sepenuhnya bergantung pada sistem rekomendasi otomatis.

Meta menjelaskan, fitur ini dirancang untuk membuat rekomendasi konten lebih relevan dengan minat pengguna. Pengguna dapat menyesuaikan preferensi sekaligus memberikan masukan kepada algoritma yang mengatur peringkat dan rekomendasi unggahan. Perubahan tersebut akan memengaruhi rekomendasi yang ditampilkan secara real-time.

Untuk memudahkan pengguna, Meta juga memperbarui menu tiga titik pada unggahan Facebook. Melalui menu tersebut, pengguna dapat mengakses Your Algorithm atau memilih opsi Interested dan Not interested untuk menunjukkan ketertarikan terhadap konten tertentu.

Meta juga memungkinkan pengguna memberikan masukan lebih terperinci. Platform tersebut dapat mengajukan pertanyaan lanjutan guna memahami preferensi pengguna, termasuk jenis konten yang ingin mereka lihat lebih banyak atau lebih sedikit.

Dengan begitu, Facebook dapat menyesuaikan rekomendasi berdasarkan tanggapan yang diberikan pengguna. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Meta untuk memberikan kendali lebih besar kepada pengguna di tengah meningkatnya peran AI dalam menentukan konten yang muncul di media sosial.

Pendekatan tersebut juga membawa pengalaman menggunakan media sosial lebih dekat dengan layanan streaming, yang memungkinkan pengguna memperoleh rekomendasi berdasarkan minat dan preferensi mereka.

Selain Facebook, Meta telah mengembangkan fitur personalisasi serupa di platform lain. Instagram memperkenalkan Your Algorithm pada Juni dengan memperluas opsi penyesuaian ke Feed dan Explore. Sebelumnya, fitur tersebut telah tersedia untuk Reels pada Desember 2025.

Sementara itu, Threads juga menghadirkan fitur bernama Dear Algo yang memungkinkan pengguna memengaruhi jenis konten yang direkomendasikan kepada mereka.

Editor: Bintang Pradewo
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