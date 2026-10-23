Elon Musk Investasi USD 1 Miliar ke Skydance Usai Merger Paramount dan Warner Bros

JawaPos.com - Elon Musk dikabarkan menanamkan modal sekitar USD 1 miliar atau Rp18,07 triliun, dengan kurs Rp18.070 per dolar AS, ke Skydance, perusahaan media yang dipimpin David Ellison. Investasi ini menyusul merger Paramount dan Warner Bros Discovery senilai USD 111 miliar atau sekitar Rp2.004,27 triliun, yang menyatukan berbagai aset besar industri hiburan dan penyiaran Amerika Serikat.



Masuknya Musk menambah dukungan finansial bagi konglomerasi yang menggabungkan bisnis film, layanan streaming, dan jaringan televisi. Perusahaan baru ini dipimpin David Ellison, putra Larry Ellison, salah satu pendiri Oracle sekaligus sekutu Presiden Amerika Serikat Donald Trump.



Dilansir dari The Guardian, Jumat (23/10/2026), kabar investasi Musk pertama kali dilaporkan Semafor, media berita digital yang berbasis di Amerika Serikat. Suntikan modal tersebut juga melibatkan investor lama, termasuk Laurene Powell Jobs, istri mendiang pendiri Apple, Steve Jobs. The Guardian menyatakan telah menghubungi Musk dan Skydance untuk meminta tanggapan mengenai investasi tersebut.

Hubungan bisnis Musk dan keluarga Ellison telah terjalin sebelum ekspansi Skydance. Pada 2022, Larry Ellison menginvestasikan USD 1 miliar untuk mendukung akuisisi Twitter oleh Musk, yang kemudian berganti nama menjadi X. Larry Ellison juga menyumbangkan USD 45 juta untuk mendukung kampanye pemilihan kembali Trump pada 2024.

Sementara itu, Musk menghabiskan lebih dari USD 290 juta untuk mendukung kampanye Trump dan telah menggelontorkan lebih dari USD 350 juta bagi Partai Republik dalam pemilihan sela Kongres AS tahun ini.

Pada September, Semafor melaporkan bahwa eksekutif Paramount sempat mempertimbangkan Musk sebagai investor ekuitas karena kedekatannya dengan Larry Ellison. Masuknya Musk ke Skydance memperkuat hubungan finansial di antara para pendukung utama Trump. Namun, belum ada rincian terbuka mengenai besaran kepemilikan saham Musk maupun hak pengelolaan yang diperolehnya melalui investasi tersebut.



Setelah merger, Skydance menaungi studio film Paramount dan Warner Bros, layanan streaming HBO Max, serta jaringan berita CBS News dan CNN. Skala bisnis ini memberi perusahaan jangkauan besar dalam produksi hiburan dan distribusi informasi, tetapi juga membuat integrasi operasional menjadi tantangan tersendiri.

David Ellison dan Ynon Kreiz, yang sebelumnya memimpin Mattel, kini menjabat sebagai wakil CEO Skydance. Keduanya memperingatkan karyawan bahwa penggabungan perusahaan akan memicu perubahan organisasi.