AI Bukan Cuma Bikin Produksi Efisien, Industri Manufaktur Bisa Ciptakan Produk Baru

Pameran The 8th Indonesia 4.0 Conference & Expo 2026 di Jakarta, Selasa (13/10). (Dok Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di sektor manufaktur tidak hanya membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi produksi. Teknologi ini juga dinilai dapat mendorong inovasi produk dan menciptakan nilai tambah baru bagi industri Indonesia.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Muhammad Neil El Himam dalam pameran The 8th Indonesia 4.0 Conference & Expo 2026 di Jakarta, Selasa (13/10).
“AI membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menciptakan nilai tambah baru, tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga mendorong inovasi produk dan lahirnya talenta digital. Transformasi menuju industri berbasis AI akan berjalan optimal jika pemerintah, pelaku usaha, dan ekosistem kreatif bergerak bersama,” kata Neil El Himam.
Adapun konferensi dan pameran yang memasuki penyelenggaraan kedelapan ini digelar oleh Naganaya Indonesia bersama Dewan Transformasi Digital Industri Indonesia (WANTRII).
Mengusung tema “AI-Powered Industry: Shaping the Future of Intelligent Enterprise”, kegiatan tersebut membahas tiga isu utama, yakni AI, transformasi digital, dan keamanan siber.
Sementara itu, Direktur Utama Naganaya Indonesia, Aditya Adiguna, mengatakan penyelenggaraan acara tersebut menjadi ruang pertemuan bagi pelaku industri, penyedia teknologi, dan pembuat kebijakan untuk membahas penerapan teknologi di dunia usaha.
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