Meta Rilis AI Muse Wonder dan Wonder Full, Diklaim Makin Canggih

Ilustrasi Muse (Istimewa)
JawaPos.com - Meta melalui Laboratorium Superintelligence merilis dua model kecerdasan buatan (AI) terbaru, Muse Wonder dan Muse Wonder Full, pada Senin (12/10).
Keduanya menjadi model frontier pertama yang diluncurkan perusahaan tersebut sebagai bagian dari upaya mengembangkan AI dengan kemampuan lebih canggih.
Berbeda dengan Muse Spark yang dirancang sebagai model ringan dengan latensi rendah, Muse Wonder dan Wonder Full memiliki ukuran lebih besar serta diklaim lebih mumpuni dalam menangani tugas kompleks.
Berdasarkan pengujian Meta, kedua model tersebut mencatatkan skor benchmark lebih tinggi, termasuk dalam tugas pemrograman atau coding.
Seperti dilansir dari TechCrunch, dalam model card yang dirilis perusahaan, Muse Wonder dan Wonder Full disebut mampu mencatatkan skor benchmark yang sebanding dengan Fable 5.1 dan GPT-6 Astra.
"Keduanya menandai langkah selanjutnya dalam jenjang peningkatan skala kami sekaligus lompatan besar menuju superintelligence personal," demikian pernyataan Meta dalam unggahan blog terkait peluncuran kedua model tersebut.
Peningkatan kemampuan itu turut tercermin dalam harga layanan API. Melalui Meta Model API, Muse Wonder dibanderol USD 4 per satu juta token input dan USD 20 per satu juta token output, setara dengan GPT-6 Sol dan Opus 5.5.
Sementara itu, Muse Wonder Full hanya tersedia bagi pelanggan Muse Code dan tidak ditawarkan melalui API. Kedua model tersebut juga akan digunakan untuk mendukung operasional agen Muse.
Selain peningkatan kemampuan, Meta menyoroti fitur memori aktif (active memory) yang dirancang untuk membantu model menyimpan dan menyintesis informasi mengenai pengguna.
Fitur ini menjadi bagian dari fokus perusahaan dalam mengembangkan asisten pribadi yang mampu menjalankan tugas dalam jangka waktu panjang.
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