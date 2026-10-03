Meta Rilis Muse Gadgets, Dorong Pengguna Bikin Perangkat AI Sendiri

Ilustrasi Muse (Istimewa)
JawaPos.com - Meta memperluas kemampuan Muse agar tidak hanya berfungsi sebagai agen kecerdasan buatan (AI) yang dapat membantu pengguna menyelesaikan berbagai pekerjaan.
Terbaru, Meta memperkenalkan Muse Gadgets, proyek sumber terbuka yang memungkinkan pengembang membuat perangkat keras sendiri untuk terhubung dengan Muse.
Dilansir dari TechCrunch, Muse merupakan agen AI pribadi Meta yang dapat membantu pengguna melakukan berbagai aktivitas, seperti memesan perjalanan, mengisi formulir, hingga berbelanja atas nama mereka.
Kehadiran Muse Gadgets kini membuka peluang bagi para penggemar oprek perangkat keras (tinkerer) maupun hacker untuk mengembangkan perangkat yang terhubung dengan agen AI tersebut.
Melalui proyek ini, Meta menyediakan firmware sumber terbuka, yakni perangkat lunak tingkat rendah yang menjalankan perangkat, serta Software Development Kit (SDK) berbasis Linux.
Meta juga memberikan sejumlah ide proyek yang dapat digunakan sebagai titik awal pengembangan Muse.
Salah satu ide yang ditawarkan oleh Meta adalah memasang layar e-ink berwarna pada Muse.
Pengembang juga dapat mengubah Muse menjadi perangkat berbentuk stik yang bisa dicolokkan ke port HDMI televisi.
Meta tampaknya tidak memberikan banyak batasan terhadap perangkat yang dapat dikembangkan.
Pengguna dapat memanfaatkan komputer hobi berbiaya rendah seperti Raspberry Pi maupun papan ESP32 yang tersedia di pasaran.
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