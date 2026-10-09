Libatkan Guru dan Siswa dalam Perancangan, Pemilihan, Penerapan, dan Evaluasi AI

JawaPos.com - Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di lingkungan sekolah membutuhkan kebijakan yang melibatkan guru secara langsung.

Pengajar perlu mendapat pelatihan berkelanjutan agar mampu memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif sekaligus mengajarkan penggunaannya secara bertanggung jawab kepada siswa.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam laporan terbaru Cambridge University Press & Assessment (Cambridge) berjudul Shaping AI Policy and Practice in English Language Teaching.

Laporan itu menyoroti pentingnya kolaborasi antara pembuat kebijakan, guru, dan peserta didik dalam mengintegrasikan AI ke dalam proses pembelajaran.

Director of Research, English, Cambridge University Press & Assessment Dr Evelina Galaczi, mengatakan perkembangan teknologi yang pesat membuat kebijakan pendidikan kerap tertinggal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan pengetahuan dan penerapan AI yang tidak konsisten di sekolah.

“Kebijakan sering kali kesulitan mengikuti pesatnya perkembangan teknologi, sementara guru dituntut untuk terus beradaptasi,” ujar Evelina.

Menurut dia, guru di Indonesia dan berbagai negara lainnya sering kali harus membangun pemahaman praktis mengenai penggunaan AI yang bertanggung jawab tanpa arahan kebijakan yang memadai. Karena itu, pembuat kebijakan perlu memberikan dukungan yang lebih terstruktur kepada para pendidik.