Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Dinarsa Kurniawan
Jumat, 9 Oktober 2026 | 15.15 WIB

Libatkan Guru dan Siswa dalam Perancangan, Pemilihan, Penerapan, dan Evaluasi AI

Director of Research, English, Cambridge University Press &amp; Assessment, Dr Evelina Galacz (Cambridge) - Image

Director of Research, English, Cambridge University Press &amp; Assessment, Dr Evelina Galacz (Cambridge)

JawaPos.com - Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di lingkungan sekolah membutuhkan kebijakan yang melibatkan guru secara langsung.

Pengajar perlu mendapat pelatihan berkelanjutan agar mampu memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif sekaligus mengajarkan penggunaannya secara bertanggung jawab kepada siswa.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam laporan terbaru Cambridge University Press & Assessment (Cambridge) berjudul Shaping AI Policy and Practice in English Language Teaching.

Laporan itu menyoroti pentingnya kolaborasi antara pembuat kebijakan, guru, dan peserta didik dalam mengintegrasikan AI ke dalam proses pembelajaran.

Director of Research, English, Cambridge University Press & Assessment Dr Evelina Galaczi, mengatakan perkembangan teknologi yang pesat membuat kebijakan pendidikan kerap tertinggal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan pengetahuan dan penerapan AI yang tidak konsisten di sekolah.

“Kebijakan sering kali kesulitan mengikuti pesatnya perkembangan teknologi, sementara guru dituntut untuk terus beradaptasi,” ujar Evelina.

Menurut dia, guru di Indonesia dan berbagai negara lainnya sering kali harus membangun pemahaman praktis mengenai penggunaan AI yang bertanggung jawab tanpa arahan kebijakan yang memadai. Karena itu, pembuat kebijakan perlu memberikan dukungan yang lebih terstruktur kepada para pendidik.

Cambridge menyusun laporan tersebut berdasarkan praktik para pengajar bahasa Inggris di berbagai negara yang telah mengadopsi generative AI (GenAI), serta merujuk pada penelitian sebelumnya mengenai penggunaan AI oleh guru.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
OpenAI dan Anthropic Berseberangan soal AI, Sam Altman Pilih Jalan yang Lebih Longgar - Image
Teknologi

OpenAI dan Anthropic Berseberangan soal AI, Sam Altman Pilih Jalan yang Lebih Longgar

Jumat, 9 Oktober 2026 | 04.26 WIB

7 Cara Membangun Kepercayaan saat Berkomunikasi di Era AI Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

7 Cara Membangun Kepercayaan saat Berkomunikasi di Era AI Menurut Psikologi

Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.15 WIB

Google Buka Alat Pendeteksi AI untuk Publik, kini Semua Orang Bisa Cek Konten Buatan AI - Image
Teknologi

Google Buka Alat Pendeteksi AI untuk Publik, kini Semua Orang Bisa Cek Konten Buatan AI

Jumat, 9 Oktober 2026 | 01.29 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore