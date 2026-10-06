OpenAI Terapkan Watermark pada Teks AI di Uni Eropa, Memenuhi Aturan EU AI Act

JawaPos.com - OpenAI mulai menerapkan tanda air (watermark) tak kasatmata pada teks yang dihasilkan ChatGPT dan Codex di wilayah Uni Eropa. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi aturan transparansi dalam Undang-Undang Kecerdasan Buatan Uni Eropa atau EU AI Act.

Seperti dilansir dari TechCrunch, aturan yang mulai berlaku pada 2 Agustus itu mewajibkan perusahaan AI menandai konten yang dibuat kecerdasan buatan dengan cara yang dapat dikenali oleh sistem lain. OpenAI menyatakan penerapan watermark untuk pengguna ChatGPT dan Codex yang memenuhi syarat akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa minggu mendatang.

Fitur tersebut berlaku untuk seluruh paket layanan di Uni Eropa. Sementara itu, pengembang yang menggunakan API OpenAI di luar wilayah tersebut juga dapat mengaktifkan watermark untuk model tertentu mulai sekarang. Namun, fitur itu tidak aktif secara default.

OpenAI menegaskan belum menjadikan watermark teks sebagai pengaturan standar secara global pada tahap awal peluncuran.

Berbeda dari watermark berupa logo atau tulisan yang terlihat, teknologi ini bekerja dengan memengaruhi pilihan kata model secara halus. Perubahan tersebut menghasilkan pola tertentu yang tidak terlihat oleh pembaca, tetapi dapat dikenali oleh sistem pendeteksi.

Karena pola tersebut melekat pada teks, watermark tetap terbawa ketika tulisan disalin dan ditempel. OpenAI juga menyebut teknologi tersebut tidak dirancang untuk mengidentifikasi pengguna dan sejauh ini tidak ditemukan perubahan signifikan terhadap kinerja model ketika fitur diaktifkan.

Bersamaan dengan pengumuman itu, OpenAI menerbitkan laporan teknis mengenai metode yang disebut textGrain. Penelitian tersebut disusun bersama peneliti dari University of Pennsylvania dan Yale.