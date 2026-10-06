Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Selasa, 6 Oktober 2026 | 23.56 WIB

OpenAI Terapkan Watermark pada Teks AI di Uni Eropa, Memenuhi Aturan EU AI Act

Sam Altman, CEO OpenAI, dalam sebuah acara di San Francisco (The Guardian) - Image

Sam Altman, CEO OpenAI, dalam sebuah acara di San Francisco (The Guardian)

JawaPos.com - OpenAI mulai menerapkan tanda air (watermark) tak kasatmata pada teks yang dihasilkan ChatGPT dan Codex di wilayah Uni Eropa. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi aturan transparansi dalam Undang-Undang Kecerdasan Buatan Uni Eropa atau EU AI Act.

Seperti dilansir dari TechCrunch, aturan yang mulai berlaku pada 2 Agustus itu mewajibkan perusahaan AI menandai konten yang dibuat kecerdasan buatan dengan cara yang dapat dikenali oleh sistem lain. OpenAI menyatakan penerapan watermark untuk pengguna ChatGPT dan Codex yang memenuhi syarat akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa minggu mendatang.

Fitur tersebut berlaku untuk seluruh paket layanan di Uni Eropa. Sementara itu, pengembang yang menggunakan API OpenAI di luar wilayah tersebut juga dapat mengaktifkan watermark untuk model tertentu mulai sekarang. Namun, fitur itu tidak aktif secara default.

OpenAI menegaskan belum menjadikan watermark teks sebagai pengaturan standar secara global pada tahap awal peluncuran.

Berbeda dari watermark berupa logo atau tulisan yang terlihat, teknologi ini bekerja dengan memengaruhi pilihan kata model secara halus. Perubahan tersebut menghasilkan pola tertentu yang tidak terlihat oleh pembaca, tetapi dapat dikenali oleh sistem pendeteksi.

Karena pola tersebut melekat pada teks, watermark tetap terbawa ketika tulisan disalin dan ditempel. OpenAI juga menyebut teknologi tersebut tidak dirancang untuk mengidentifikasi pengguna dan sejauh ini tidak ditemukan perubahan signifikan terhadap kinerja model ketika fitur diaktifkan.

Bersamaan dengan pengumuman itu, OpenAI menerbitkan laporan teknis mengenai metode yang disebut textGrain. Penelitian tersebut disusun bersama peneliti dari University of Pennsylvania dan Yale.

Metode tersebut menggunakan kunci rahasia untuk mengatur prediksi kata berikutnya ketika model menyusun sebuah kalimat. Dengan menggabungkan ratusan penyesuaian kecil, sistem pendeteksi dapat mencari pola tertentu untuk mengidentifikasi teks yang dibuat AI hanya berdasarkan teks dan kunci yang digunakan.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
ChatGPT Mulai Uji Iklan Visual, Muncul Saat Pengguna Bikin Gambar - Image
Teknologi

ChatGPT Mulai Uji Iklan Visual, Muncul Saat Pengguna Bikin Gambar

Selasa, 6 Oktober 2026 | 13.13 WIB

Mantan Petinggi OpenAI Peringatkan Bahaya AI: Perusahaan Terlalu Ngebut - Image
Teknologi

Mantan Petinggi OpenAI Peringatkan Bahaya AI: Perusahaan Terlalu Ngebut

Minggu, 4 Oktober 2026 | 19.30 WIB

Bukan Sekadar Chatbot, OpenAI Siapkan ChatGPT untuk Jalankan Berbagai Aplikasi - Image
Teknologi

Bukan Sekadar Chatbot, OpenAI Siapkan ChatGPT untuk Jalankan Berbagai Aplikasi

Rabu, 30 September 2026 | 22.52 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore