Google Terancam Denda 10 persen Pendapatan, Langgar Penayangan Berita di Polandia

JawaPos.com - Google terancam menghadapi denda hingga 10 persen dari pendapatan tahunannya di Polandia.

Ancaman tersebut muncul setelah otoritas pengawas negara itu menilai Google tidak mematuhi aturan terkait penayangan artikel dari penerbit media lokal.

Seperti dilansir dari Engadget, Kantor Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Polandia (UOKiK) menyatakan, Google memanfaatkan posisi dominannya di pasar.

Hal ini membuat Google tidak memberikan data yang diperlukan dalam proses negosiasi kompensasi dengan penerbit berita di negara tersebut.

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UOKiK menyoroti penayangan artikel dari penerbit lokal melalui sejumlah layanan Google, termasuk Google Search, Google News, dan Google Discover.

Kepala UOKiK Tomasz Chrostny mengatakan terdapat aturan yang secara jelas menetapkan informasi yang wajib diberikan Google kepada penerbit.

Data tersebut diperlukan untuk menentukan besaran kompensasi yang layak bagi penerbit berita yang artikelnya ditayangkan Google.

Namun, menurut Chróstny, Google hingga kini belum memenuhi kewajiban tersebut. Karena itu, lembaga tersebut dapat menjatuhkan denda hingga 10 persen dari pendapatan tahunan Google.

Kasus di Polandia ini bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi Google terkait kompensasi kepada penerbit berita.