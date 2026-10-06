Google Terancam Denda 10 persen Pendapatan, Langgar Penayangan Berita di Polandia

Ilustrasi Google Search. (Pixabay/Firmbee)
JawaPos.com - Google terancam menghadapi denda hingga 10 persen dari pendapatan tahunannya di Polandia.
Ancaman tersebut muncul setelah otoritas pengawas negara itu menilai Google tidak mematuhi aturan terkait penayangan artikel dari penerbit media lokal.
Seperti dilansir dari Engadget, Kantor Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Polandia (UOKiK) menyatakan, Google memanfaatkan posisi dominannya di pasar.
Hal ini membuat Google tidak memberikan data yang diperlukan dalam proses negosiasi kompensasi dengan penerbit berita di negara tersebut.
UOKiK menyoroti penayangan artikel dari penerbit lokal melalui sejumlah layanan Google, termasuk Google Search, Google News, dan Google Discover.
Kepala UOKiK Tomasz Chrostny mengatakan terdapat aturan yang secara jelas menetapkan informasi yang wajib diberikan Google kepada penerbit.
Data tersebut diperlukan untuk menentukan besaran kompensasi yang layak bagi penerbit berita yang artikelnya ditayangkan Google.
Namun, menurut Chróstny, Google hingga kini belum memenuhi kewajiban tersebut. Karena itu, lembaga tersebut dapat menjatuhkan denda hingga 10 persen dari pendapatan tahunan Google.
Kasus di Polandia ini bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi Google terkait kompensasi kepada penerbit berita.
Komisi Eropa sebelumnya telah memulai penyelidikan antimonopoli terhadap perusahaan teknologi tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022