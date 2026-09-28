Pelajar Indonesia Bawa Game tentang Insomnia ke Final Internasional di Seoul

Ilustrasi pelajar Indonesia ikuti kompetisi pengembangan game di luar negeri. (Istimewa)
JawaPos.com - Tim pelajar Indonesia membawa game bertema insomnia dan kesehatan emosional ke panggung internasional. Melalui NEMURI, empat pelajar SMAN 81 Jakarta menghadirkan game petualangan psikologis 3D yang mengajak pemain masuk ke dunia pikiran, emosi, ketakutan, dan ingatan seorang karakter bernama Kael.
Game tersebut dibawa Tim Neuva ke Final BETTER GROUND 2026 di PUBG Seongsu, Seoul, Korea Selatan, pada 18 September 2026. Tim Neuva menjadi satu-satunya wakil Indonesia dalam ajang yang mempertemukan 17 tim pelajar dari enam negara Asia.
Kompetisi itu diikuti 12 tim dari Korea Selatan serta masing-masing satu tim dari India, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina.
NEMURI Bawa Cerita tentang Insomnia ke Dalam Game
Berbeda dari game petualangan yang sekadar mengandalkan eksplorasi dan teka-teki, NEMURI menjadikan kondisi emosional karakter sebagai bagian penting dari perjalanan pemain.
Pemain mengikuti Kael, karakter utama yang harus menjelajahi dunia yang terbentuk dari pikiran dan emosinya. Di dalamnya terdapat berbagai teka-teki yang harus dipecahkan, sekaligus empat karakter yang dapat bekerja sama dengan Kael untuk menghadapi ketakutan dan ingatan yang mengganggunya.
Melalui konsep tersebut, Tim Neuva mencoba memasukkan isu insomnia dan kesehatan emosional ke dalam pengalaman bermain. Game ini membawa pesan mengenai pentingnya mengenali emosi dan menerima diri sendiri.
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Proses membuat NEMURI juga menjadi tantangan tersendiri bagi empat pelajar SMAN 81 Jakarta. Mereka harus membagi peran, mengembangkan ide menjadi game yang bisa dimainkan, menerima masukan, melakukan pengujian, hingga mencari solusi ketika menemukan persoalan dalam pengembangan.
Dari Ratusan Pelajar hingga Mewakili Indonesia
Perjalanan Tim Neuva tidak dimulai langsung dari panggung internasional. Mereka terlebih dahulu mengikuti rangkaian BETTER GROUND High School di Indonesia.
Sebanyak 238 pelajar mengikuti tahap pembuka PLAY pada 18 April.
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