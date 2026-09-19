Bukan Sekadar Lomba Coding, Kompetisi Mahasiswa Ini Bikin Teknologi untuk Masalah Industri

Hackathon Universitas Indonesia (UI) 2026. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Hackathon Universitas Indonesia (UI) 2026 tidak hanya menjadi ajang bagi mahasiswa untuk beradu kemampuan mengembangkan teknologi.
Kompetisi yang digelar pada 17–18 September 2026 tersebut menempatkan persoalan nyata yang dihadapi dunia industri sebagai dasar bagi peserta dalam menciptakan solusi.
Sebanyak 30 tim yang terdiri atas 146 mahasiswa mengikuti rangkaian kompetisi dengan mengolah tantangan dari mitra industri menjadi ide, prototipe, hingga minimum viable product (MVP).
Dengan pendekatan tersebut, peserta tidak hanya dituntut menghasilkan teknologi, tetapi juga memahami kebutuhan pengguna dan persoalan yang hendak diselesaikan.
Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi (DIRBT) UI Chairul Hudaya mengatakan, pendekatan berbasis kebutuhan industri menjadi salah satu pembeda dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.
“Keterlibatan industri dalam Hackathon UI 2026 kami dorong untuk memastikan kompetisi ini menghasilkan real impact. Kami berharap akan muncul solusi yang benar-benar dapat menjawab kebutuhan dan persoalan yang dihadapi oleh mitra industri,” kata Chairul Hudaya di sela-sela Hackathon UI 2026 di Jakarta.
Dalam pelaksanaannya, Hackathon UI 2026 menggandeng lima mitra industri, yakni PT IDSurvey, PT Sucofindo, PT Paragon Technology and Innovation, BNI Ventures, dan PT Aplikanusa Lintasarta.
Keterlibatan perusahaan tersebut memberikan mahasiswa kesempatan untuk berhadapan langsung dengan persoalan yang ada di dunia usaha.
Tantangan yang diberikan kemudian menjadi dasar bagi peserta untuk merancang teknologi yang relevan dengan kebutuhan masing-masing industri.
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Jawa Pos
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