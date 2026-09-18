Gigabyte Bawa 4 Laptop Gaming Baru ke Indonesia, Cek Spesifikasinya

Laptop baru Gigabyte AORUS MASTER 16. (Rian/JawaPos.com).
JawaPos.com - Kenaikan harga chip dan komponen semikonduktor global menjadi salah satu tantangan baru bagi pasar perangkat elektronik, termasuk laptop baik di segmen menengah hingga kelas gaming dengan hardware mumpuni.
Di tengah kondisi tersebut, Gigabyte memperkenalkan empat laptop gaming terbaru ke pasar Indonesia dengan rentang spesifikasi mulai dari kelas entry-level hingga flagship.
Empat model yang diperkenalkan adalah AORUS MASTER 16 Gen 2, AERO X16, GAMING A16, dan EAGLE. Seluruhnya menggunakan kombinasi prosesor AMD Ryzen dan graphics processor (GPU) NVIDIA GeForce RTX dengan konfigurasi yang berbeda sesuai kelas perangkat.
Peluncuran dilakukan dalam acara media launch di Jakarta, Jumat (18/9). Tren laptop gaming sendiri tidak lagi hanya berkaitan dengan kemampuan menjalankan game.
Perangkat di segmen ini semakin banyak dibekali komponen yang juga ditujukan untuk pekerjaan kreatif, multitasking, dan pemrosesan kecerdasan buatan (AI).
Hal tersebut terlihat dari konfigurasi laptop terbaru Gigabyte yang tidak hanya mengejar performa grafis, tetapi juga membawa prosesor dengan kemampuan AI serta fitur pemrosesan AI langsung di perangkat.
AORUS MASTER 16 Gen 2 Bawa Ryzen 9 dan RTX 5080
AORUS MASTER 16 Gen 2 menjadi model dengan spesifikasi paling tinggi dalam lini terbaru ini. Laptop gaming tersebut tersedia dengan konfigurasi hingga AMD Ryzen 9 9955HX3D dan NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU.
Untuk mengimbangi konsumsi daya komponen kelas tinggi, Gigabyte menggunakan sistem pendinginan WINDFORCE INFINITY EX.
Sistem ini menggabungkan vapor chamber dengan asymmetric Frost Fan 2.0 dan dirancang mendukung system power hingga 230W.
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