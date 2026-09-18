Threads Mulai Awasi Akun Remaja, Orang Tua Kini Bisa Batasi Waktu dan Privasi

JawaPos.com - Threads mulai memperluas fitur pengawasan orang tua untuk pengguna remaja di kawasan Asia Pasifik. Melalui fitur ini, orang tua atau wali dapat melihat durasi penggunaan Threads, membatasi waktu akses, mengatur periode tidur, hingga mengelola sejumlah pengaturan privasi akun remaja.

Fitur tersebut mulai tersedia pada pekan ini dan digadang bisa menjadi lapisan tambahan dalam sistem perlindungan pengguna muda di Threads. Orang tua dapat mengakses berbagai kontrol tersebut melalui Family Center, sehingga pengawasan tidak hanya berfokus pada lama anak menggunakan media sosial, tetapi juga bagaimana akun mereka berinteraksi dengan pengguna lain.

Langkah ini relevan dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan keamanan digital bagi anak dan remaja. Di media sosial, persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya penggunaan berlebihan, tetapi juga paparan konten, interaksi dengan akun lain, serta pengaturan privasi yang dapat menentukan seberapa luas aktivitas pengguna terlihat oleh orang lain.

Orang Tua Bisa Membatasi Waktu Bermain Threads

Salah satu kontrol baru yang tersedia adalah pembatasan durasi penggunaan.

Orang tua dapat melihat berapa lama remaja menggunakan Threads setiap hari selama tujuh hari terakhir. Sistem juga menampilkan rata-rata waktu penggunaan harian sehingga orang tua dapat melihat pola aktivitas anak di platform tersebut.

Jika diperlukan, orang tua dapat menetapkan batas waktu penggunaan Threads setiap hari. Akses juga bisa diblokir pada hari atau jam tertentu.

Batas tersebut berlaku terhadap total penggunaan Threads di berbagai perangkat. Jadi, ketika seorang remaja mengakses Threads melalui lebih dari satu perangkat, waktu penggunaannya tetap dihitung sebagai satu total penggunaan.

Fitur ini memberi orang tua cara yang lebih terukur untuk mengatur penggunaan media sosial, alih-alih hanya mengandalkan pemeriksaan perangkat secara langsung.

Ada Pengaturan Khusus untuk Jam Tidur