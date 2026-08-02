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Ryandi Zahdomo
Minggu, 2 Agustus 2026 | 20.55 WIB

Bukan Gadungan, Polisi Asli yang Minta Uang di Blok M

Tangkapan layar video viral yang diduga oknum polisi gadungan di Blok M, Jakarta Selatan. (Threads @vanessszr) - Image

Tangkapan layar video viral yang diduga oknum polisi gadungan di Blok M, Jakarta Selatan. (Threads @vanessszr)

JawaPos.com - Unggahan salah satu pengguna platform Threads mendadak menyedot perhatian publik setelah membagikan pengalamannya bertemu sosok yang diduga polisi gadungan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Narasi yang sempat viral itu berakhir dengan fakta yang tak terduga. Polisi itu adalah anggota Polri asli.

Awalnya, pengunggah membagikan cerita serta foto seorang pria berseragam yang dicurigai polisi gadungan karena gerak-geriknya mencurigakan. Unggahan itu dibagikan akun @vanessszr di media sosial. 

"@divisihumaspolri @poldametrojaya @tmcpoldametro Tolong tindaklanjuti dugaan oknum polisi gadungan yang beroperasi di sekitar kawasan Kemang - Antasari -- Blok M," katanya.

Pemilik akun yang merupakan Puteri Indonesia DKI Jakarta 2024 itu menceritakan pengalaman saat diberhentikan oknum polisi tersebut. Dia kemudian diminta menunjukkan identitas, uang, serta diajak ke mesin ATM.

"Kami diberhentikan tanpa penjelasan mengenai pelanggaran yang dilakukan. Oknum tersebut kemudian meminta KTP, SIM, serta uang tunai, dan bahkan MEMAKSA kami untuk mengikuti beliau ke ATM. Sudah memakan banyak korban. Terima kasih," ungkapnya.

Selain Vanessa, banyak netizen yang mengaku pernah mengalami kejadian serupa.

"SAMA BANGET, DIBERHENTIIN ALESAN DIA GABOLEH PUTER BALIK, TBTB DI JEGAT & MAKSA MINTA UANG KEBETULAN CASH CUMA 20RIBU TETEP DIAMBIL SAMA DIA," kata akun @ioliviaaaa11.

Ungkap Identitas Asli Polisi

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto dan Kasi Humas Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adiwibowo belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi terkait hal ini.

Editor: Ilham Safutra
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