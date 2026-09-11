Gim Kolaborasi Indonesia-UEA Port of Jumanah Rilis Global, Angkat Budaya Penyelam Mutiara

JawaPos.com - Kolaborasi pengembang gim Indonesia dan Uni Emirat Arab menghasilkan Port of Jumanah yang kini resmi dirilis secara global. Gim tersebut dikembangkan oleh Red Dunes Games (studio asal Abu Dhabi) bersama Agate (Bandung).

Port of Jumanah mulai tersedia pada 8 September melalui sejumlah platform. Yakni Steam, Epic Games Store, dan PlayStation Store. Peluncuran global ini menjadi bagian dari kerja sama jangka panjang antara Red Dunes Games dan Agate.

Dalam kolaborasi tersebut kedua studio mengerjakan tiga proyek gim. Port of Jumanah menjadi proyek pertama yang dirilis sedangkan dua proyek lainnya ditargetkan hadir tahun depan.

Proses pengembangan Port of Jumanah berlangsung sekitar 18 bulan. Proyek ini menggabungkan pemahaman Red Dunes Games terhadap konteks budaya kawasan Teluk Arab dengan pengalaman Agate dalam produksi gim di Indonesia.

Agate mengerahkan 20 anggota tim inti untuk mengembangkan gim tersebut. Selain itu, lebih dari 60 talenta Indonesia turut berkontribusi dalam berbagai bagian produksi termasuk desain, programming, art, audio, quality assurance (QA), hingga marketing.

Latar budaya kawasan Teluk Arab menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun dunia Port of Jumanah. Gim tersebut mengambil inspirasi dari tradisi penyelaman mutiara yang telah menjadi bagian dari sejarah kawasan itu selama lebih dari 7 ribu tahun.

Inspirasi tersebut kemudian diterapkan ke berbagai aspek permainan. Mulai dari lingkungan, karakter, dan cerita hingga mekanik gim. Kedua studio juga memasukkan unsur komedi sebagai bagian dari pengalaman yang ditawarkan kepada pemain.

Gim ini akan mengikuti perjalanan Mansour, seorang penyelam yang berusaha menemukan mutiara. Dalam perjalanannya, Mansour harus berhadapan dengan berbagai makhluk laut, mencari perlengkapan dan sumber daya, sekaligus perlahan mengembalikan kejayaan Pelabuhan Jumanah.