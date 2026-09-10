7 Cara Menghemat Kuota Internet di HP Android

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Zain Ali)
JawaPos.com - Kuota internet yang cepat habis bisa menjadi masalah ketika kamu sedang tidak terhubung ke WiFi. Tapi, ada sejumlah pengaturan di HP Android yang bisa dimanfaatkan untuk membatasi penggunaan data.
Tanpa disadari, sejumlah aktivitas di HP Android, seperti menonton video, memperbarui aplikasi hingga sinkronisasi data di latar belakang, dapat terus menggunakan kuota meski tidak sedang kamu perhatikan.
Kabar baiknya, kamu tidak harus selalu mengurangi penggunaan internet untuk membuat kuota lebih awet. Ada sejumlah pengaturan yang bisa dimanfaatkan untuk membatasi penggunaan data, terutama dari aplikasi yang paling banyak mengonsumsi kuota.
Berikut 7 cara yang bisa kamu coba!
1. Aktifkan Penghemat Data
Android memiliki fitur Penghemat Data atau Data Saver yang dapat membantu mengurangi penggunaan kuota. Saat fitur ini diaktifkan, aplikasi yang berjalan di latar belakang akan dibatasi dalam menggunakan data seluler.
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Kamu bisa membuka Pengaturan, kemudian masuk ke bagian Jaringan & internet atau menu yang serupa, tergantung merek HP. Setelah itu, pilih Penghemat Data dan aktifkan fitur tersebut.
2. Batasi penggunaan data di latar belakang
Sejumlah aplikasi tetap menggunakan internet meskipun sedang tidak dibuka. Aktivitas tersebut bisa berupa sinkronisasi, pembaruan informasi, maupun proses lainnya yang berjalan di latar belakang.
Untuk menguranginya, kamu bisa membuka informasi penggunaan data pada masing-masing aplikasi. Pilih aplikasi yang terlihat paling boros, kemudian batasi izin penggunaan data latar belakang jika opsi tersebut tersedia di HP kamu.
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