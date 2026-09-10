7 Cara Menghemat Kuota Internet di HP Android

JawaPos.com - Kuota internet yang cepat habis bisa menjadi masalah ketika kamu sedang tidak terhubung ke WiFi. Tapi, ada sejumlah pengaturan di HP Android yang bisa dimanfaatkan untuk membatasi penggunaan data.

Tanpa disadari, sejumlah aktivitas di HP Android, seperti menonton video, memperbarui aplikasi hingga sinkronisasi data di latar belakang, dapat terus menggunakan kuota meski tidak sedang kamu perhatikan.

Kabar baiknya, kamu tidak harus selalu mengurangi penggunaan internet untuk membuat kuota lebih awet. Ada sejumlah pengaturan yang bisa dimanfaatkan untuk membatasi penggunaan data, terutama dari aplikasi yang paling banyak mengonsumsi kuota.

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Berikut 7 cara yang bisa kamu coba!

1. Aktifkan Penghemat Data

Android memiliki fitur Penghemat Data atau Data Saver yang dapat membantu mengurangi penggunaan kuota. Saat fitur ini diaktifkan, aplikasi yang berjalan di latar belakang akan dibatasi dalam menggunakan data seluler.

Kamu bisa membuka Pengaturan, kemudian masuk ke bagian Jaringan & internet atau menu yang serupa, tergantung merek HP. Setelah itu, pilih Penghemat Data dan aktifkan fitur tersebut.

2. Batasi penggunaan data di latar belakang

Sejumlah aplikasi tetap menggunakan internet meskipun sedang tidak dibuka. Aktivitas tersebut bisa berupa sinkronisasi, pembaruan informasi, maupun proses lainnya yang berjalan di latar belakang.