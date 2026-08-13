Kuota Internet Cepat Habis? Cek 7 Pengaturan Android Ini

JawaPos.com - Kuota internet yang cepat terkuras tidak selalu disebabkan oleh intensitas penggunaan yang tinggi. Sejumlah pengaturan di HP Android dapat membuat konsumsi data berjalan di latar belakang tanpa disadari pengguna.

Jika dibiarkan, aplikasi yang terus melakukan sinkronisasi, mengunduh pembaruan, hingga memutar konten dengan kualitas tinggi bisa menghabiskan kuota lebih cepat.

Karena itu, ada 7 pengaturan Android yang bisa diperiksa untuk mengontrol penggunaan data!

1. Batasi Data di Latar Belakang

Sejumlah aplikasi tetap menggunakan koneksi internet meski sedang tidak dibuka. Aktivitas tersebut biasanya digunakan untuk sinkronisasi, memperbarui informasi, atau mengirim notifikasi.

Kamu bisa mengecek aplikasi yang paling banyak menggunakan data melalui menu penggunaan data di pengaturan Android. Jika ada aplikasi yang konsumsi datanya terlalu besar, batasi akses data latar belakangnya.

2. Matikan Pembaruan Otomatis Menggunakan Data Seluler

Pembaruan aplikasi dapat menghabiskan kuota, terutama jika ada beberapa aplikasi yang mendapatkan update sekaligus.