Apple Dikabarkan Tambah RAM iPhone 18 demi Fitur AI di iOS 27

JawaPos.com - Apple dikabarkan akan meningkatkan kapasitas RAM pada lini iPhone 18. Ini jadi upaya memperkuat kemampuan kecerdasan buatan (AI) melalui fitur Apple Intelligence di iOS 27.

Dilansir dari MacRumors, Analis Apple, Ming-Chi Kuo, mengungkapkan bahwa chip A20 yang akan digunakan pada iPhone 18 disebut mengusung konfigurasi RAM 9 GB dengan susunan 1,5 GB x 6 die.

Konfigurasi tersebut berbeda dari model iPhone kelas bawah saat ini yang menggunakan RAM 8 GB dengan susunan 2 GB x 4 die.

Menurut Kuo, yang dimaksud sebagai model iPhone kelas bawah adalah iPhone 18 dan iPhone 18e. Kedua perangkat itu diperkirakan meluncur pada Maret atau April 2027.

Sementara itu, Apple disebut akan lebih dulu memperkenalkan iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, dan iPhone lipat pada musim gugur 2026.

Ketiga perangkat tersebut diperkirakan dibekali RAM 12GB dengan konfigurasi 1,5 GB x 8 die, sama seperti yang disebut akan digunakan pada lini iPhone 17 Pro.

Peningkatan kapasitas RAM pada iPhone 18 diyakini bertujuan untuk memastikan perangkat mampu menangani beban kerja AI yang semakin besar. Sekaligus mendukung seluruh fitur Apple Intelligence yang akan hadir di iOS 27.

Di sisi lain, Kuo juga menilai Apple berpotensi menaikkan harga iPhone generasi berikutnya.

Sebelumnya, perusahaan menaikkan harga di hampir seluruh lini Mac dan iPad namun masih mempertahankan harga iPhone 17.