Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Selasa, 16 Juni 2026 | 14.30 WIB

iOS 27 Masih Simpan Kejutan, Apple Siapkan Tampilan Jam Baru hingga Integrasi Chatbot di Siri

Logo Apple terpampang di markas besar perusahaan di Cupertino, Amerika Serikat. (Equity Pandit) - Image

Logo Apple terpampang di markas besar perusahaan di Cupertino, Amerika Serikat. (Equity Pandit)

JawaPos.com - Apple ternyata masih menyimpan sejumlah fitur baru untuk iOS 27 yang belum sempat diumumkan dalam ajang tahunan Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026. Meski panggung WWDC tahun ini banyak berfokus pada pengembangan Apple Intelligence, sejumlah pembaruan menarik lainnya disebut masih dalam tahap penyempurnaan.

Seperti dilansir dari Engadget, laporan terbaru dari jurnalis Bloomberg, Mark Gurman, mengungkap bahwa setidaknya ada tiga fitur tambahan yang tengah dipersiapkan Apple untuk iOS 27. Ketiga fitur tersebut meliputi tampilan jam (watch face) baru untuk Apple Watch, aplikasi Kamera yang lebih fleksibel, serta dukungan chatbot pihak ketiga yang lebih luas di dalam Siri.

Dalam buletin Power On, Gurman menyebut beberapa fitur tersebut sebenarnya sudah terindikasi dalam versi beta pengembang iOS 27, meski belum diperkenalkan secara resmi oleh Apple.

Salah satu yang paling menarik adalah hadirnya tampilan jam baru untuk Apple Watch. Fitur ini diperkirakan akan diluncurkan bersamaan dengan generasi terbaru Apple Watch pada musim gugur tahun ini.

Sebelumnya, beredar rumor bahwa Apple sedang mengembangkan watch face yang terinspirasi dari Modular Ultra, tampilan eksklusif yang saat ini hanya tersedia pada Apple Watch Ultra. Versi baru tersebut disebut akan hadir dengan desain yang lebih sederhana sehingga dapat digunakan pada lini Apple Watch lainnya.

Selain itu, Apple juga dikabarkan sedang menyiapkan aplikasi Kamera dengan tingkat kustomisasi yang lebih tinggi. Menurut Gurman, pembaruan ini kemungkinan akan diperkenalkan bersamaan dengan peluncuran iPhone 18 Pro pada musim gugur mendatang.

Meski belum muncul dalam beta pengembang iOS 27, aplikasi Kamera generasi baru ini disebut memungkinkan pengguna mengatur sendiri fungsi-fungsi yang ingin ditampilkan, termasuk menentukan posisi berbagai kontrol di dalam antarmuka kamera. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan pengalaman fotografi yang lebih personal sesuai kebutuhan pengguna.

Tak kalah menarik, Apple juga terus mengembangkan kemampuan Siri untuk bekerja dengan chatbot kecerdasan buatan dari pihak ketiga.

Saat ini, pengguna beta iOS 27 baru dapat beralih antara Siri dan ChatGPT. Namun ke depan, Apple disebut ingin menghadirkan lebih banyak pilihan model AI sehingga pengguna bisa dengan mudah berpindah dari Apple Intelligence ke layanan lain seperti ChatGPT, Gemini, maupun Claude.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Cara Paling Mudah Membuat SIM Digital untuk Pengguna Android dan iOS - Image
Nasional

Cara Paling Mudah Membuat SIM Digital untuk Pengguna Android dan iOS

Sabtu, 30 Mei 2026 | 14.55 WIB

Lagi Cuaca Ekstrem, Ini 7 Aplikasi Cuaca Paling Akurat di Android dan iOS yang Bisa Dipakai - Image
Oto Dan Tekno

Lagi Cuaca Ekstrem, Ini 7 Aplikasi Cuaca Paling Akurat di Android dan iOS yang Bisa Dipakai

Senin, 12 Januari 2026 | 17.19 WIB

Apple Ubah Aturan Main App Store, Pengembang Kini Bisa Jual Paket Langganan Bareng - Image
Teknologi

Apple Ubah Aturan Main App Store, Pengembang Kini Bisa Jual Paket Langganan Bareng

Jumat, 12 Juni 2026 | 20.13 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

7

MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore