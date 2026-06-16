iOS 27 Masih Simpan Kejutan, Apple Siapkan Tampilan Jam Baru hingga Integrasi Chatbot di Siri

JawaPos.com - Apple ternyata masih menyimpan sejumlah fitur baru untuk iOS 27 yang belum sempat diumumkan dalam ajang tahunan Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026. Meski panggung WWDC tahun ini banyak berfokus pada pengembangan Apple Intelligence, sejumlah pembaruan menarik lainnya disebut masih dalam tahap penyempurnaan.

Seperti dilansir dari Engadget, laporan terbaru dari jurnalis Bloomberg, Mark Gurman, mengungkap bahwa setidaknya ada tiga fitur tambahan yang tengah dipersiapkan Apple untuk iOS 27. Ketiga fitur tersebut meliputi tampilan jam (watch face) baru untuk Apple Watch, aplikasi Kamera yang lebih fleksibel, serta dukungan chatbot pihak ketiga yang lebih luas di dalam Siri.

Dalam buletin Power On, Gurman menyebut beberapa fitur tersebut sebenarnya sudah terindikasi dalam versi beta pengembang iOS 27, meski belum diperkenalkan secara resmi oleh Apple.

Salah satu yang paling menarik adalah hadirnya tampilan jam baru untuk Apple Watch. Fitur ini diperkirakan akan diluncurkan bersamaan dengan generasi terbaru Apple Watch pada musim gugur tahun ini.

Sebelumnya, beredar rumor bahwa Apple sedang mengembangkan watch face yang terinspirasi dari Modular Ultra, tampilan eksklusif yang saat ini hanya tersedia pada Apple Watch Ultra. Versi baru tersebut disebut akan hadir dengan desain yang lebih sederhana sehingga dapat digunakan pada lini Apple Watch lainnya.

Selain itu, Apple juga dikabarkan sedang menyiapkan aplikasi Kamera dengan tingkat kustomisasi yang lebih tinggi. Menurut Gurman, pembaruan ini kemungkinan akan diperkenalkan bersamaan dengan peluncuran iPhone 18 Pro pada musim gugur mendatang.

Meski belum muncul dalam beta pengembang iOS 27, aplikasi Kamera generasi baru ini disebut memungkinkan pengguna mengatur sendiri fungsi-fungsi yang ingin ditampilkan, termasuk menentukan posisi berbagai kontrol di dalam antarmuka kamera. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan pengalaman fotografi yang lebih personal sesuai kebutuhan pengguna.

Tak kalah menarik, Apple juga terus mengembangkan kemampuan Siri untuk bekerja dengan chatbot kecerdasan buatan dari pihak ketiga.