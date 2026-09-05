Alasan Teknologi Mini LED Makin Diminati

JawaPos.com — Perkembangan teknologi televisi berlayar besar membuat pilihan perangkat dengan kualitas gambar premium semakin beragam. Salah satu teknologi yang terus berkembang adalah Mini LED, yang menawarkan pengaturan pencahayaan lebih presisi untuk menghasilkan detail gambar yang lebih baik.

Tren tersebut turut mendorong TCL menghadirkan C7L SQD-Mini LED TV di pasar Indonesia. Televisi ini mengusung teknologi Precise Dimming dengan hingga 1.352 zona pencahayaan, serta kecerahan puncak hingga HDR 3.000 nits untuk model 65 inci ke atas.

C7L juga menggunakan panel HVA 2.0 Pro dari CSOT dengan lapisan low reflection hingga 0,5 persen. Teknologi tersebut ditujukan untuk membantu mengurangi pantulan cahaya sekaligus mempertahankan detail gambar dalam berbagai kondisi pencahayaan.

Dari sisi warna, perangkat ini memiliki gamut warna hingga 100 persen BT.2020. TCL juga menyematkan All Domain Halo Control Technology yang berfungsi mengendalikan cahaya pada setiap zona untuk membantu mengurangi efek halo atau blooming.

Selain aspek visual, C7L dilengkapi sistem audio hasil kolaborasi dengan Bang & Olufsen. Kolaborasi tersebut ditujukan untuk melengkapi pengalaman menonton melalui kualitas suara yang lebih jernih dan seimbang.

CEO TCL Indonesia Evan Tang mengatakan, C7L mendapat respons positif sejak tersedia di pasar Indonesia, terutama dari konsumen yang mencari televisi dengan kualitas gambar premium.

"Sejak tersedia di Indonesia, C7L terus mendapat sambutan baik dari konsumen yang mencari kualitas gambar premium dengan harga lebih terjangkau. Kami akan terus mengedukasi pasar mengenai keunggulan teknologi SQD-Mini LED termasuk Precise Dimming Zones dan kontrol cahaya presisi yang menjadi nilai utama C7L," ujar CEO TCL Indonesia, Evan Tang dalam keterangannya dikutip Sabtu (5/9).

C7L menjadi bagian dari jajaran SQD-Mini LED TCL bersama C8L dan seri X11L. Kehadiran lini tersebut menambah pilihan bagi konsumen di tengah perkembangan pasar televisi premium dan tren penggunaan layar berukuran besar.

Menurut data Omdia yang dikutip TCL, perusahaan tersebut menempati peringkat pertama secara global dalam pangsa pengiriman TV Mini LED pada 2025. TCL juga tercatat sebagai pemimpin pengiriman TV berukuran 75 inci ke atas pada periode yang sama.