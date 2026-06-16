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Rian Alfianto
Selasa, 16 Juni 2026 | 19.12 WIB

5 Tips Membeli Laptop untuk Anak Agar Tidak Rugi Dua Kali

Ilustrasi berbagai model laptop. (Rian Alfianto/JawaPos.com)

JawaPos.com - Membeli laptop untuk anak sering menjadi dilema bagi banyak orang tua. Di satu sisi ingin berhemat, namun di sisi lain khawatir spesifikasi yang dipilih tidak mampu mengikuti kebutuhan sekolah hingga kuliah.

Pengulas gadget Jagat Review, Dedy Irvan, mengingatkan bahwa kesalahan memilih laptop dapat membuat orang tua mengeluarkan biaya dua kali karena harus mengganti perangkat sebelum masa pakainya berakhir.

Agar tidak mengalami hal tersebut, Dedy membagikan sejumlah tips penting yang wajib diperhatikan sebelum membeli laptop untuk anak.

1. Jangan Tentukan Laptop Berdasarkan Jenjang Sekolah

Tips pertama sekaligus yang paling penting adalah menghilangkan pola pikir bahwa kebutuhan laptop ditentukan oleh usia atau tingkat pendidikan.

Menurut Dedy, kebutuhan laptop ditentukan oleh software dan aktivitas yang dijalankan.

"Orang tua harus belajar kebutuhan anaknya itu apa secara spesifik. Kalau tidak, nanti kejadiannya beliinnya berlebihan atau justru kurang," kata Dedy.

Ia mencontohkan mahasiswa manajemen yang mungkin hanya membutuhkan laptop untuk mengolah data dan membuat presentasi. Sebaliknya, siswa SMK jurusan DKV bisa membutuhkan perangkat jauh lebih mahal karena harus menjalankan aplikasi desain dan multimedia.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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