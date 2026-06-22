ASUS Vivobook S14 (S3407AA), Laptop dengan OLED Terbaik di Kelasnya/(Istimewa).
JawaPos.com - Bagi anda yang memilih laptop untuk produktivitas harian kini tidak bisa hanya mengandalkan spesifikasi prosesor semata. Kualitas layar, daya tahan baterai, kemampuan AI, hingga portabilitas menjadi faktor yang sama pentingnya untuk dipertimbangkan.
Semakin banyaknya pilihan di pasaran justru membuat proses seleksi menjadi lebih menantang, terutama bagi Anda yang menginginkan laptop dengan performa tinggi sekaligus kenyamanan visual kelas atas dalam satu paket yang kompak.
ASUS Vivobook S14 (S3407AA) adalah salah satu pilihan yang layak dipertimbangkan. Laptop ini membawa dukungan prosesor generasi terbaru Intel® Core™ Ultra 7 355 dari generasi terbaru Intel® Core™ Ultra Series 3, panel OLED 14 inci yang memanjakan mata, baterai berkapasitas besar, dan bodi ultraportable yang sangat ringan.
Kombinasi tersebut menjadikannya laptop yang relevan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pekerjaan kantor, menikmati hiburan multimedia, hingga aktivitas harian yang dinamis.
Alasan ASUS Vivobook S14 (S3407AA) Jadi Laptop OLED Terbaik
Sebelum memutuskan untuk membeli laptop, penting bagi Anda untuk memahami keunggulan spesifik yang ditawarkannya. ASUS Vivobook S14 (S3407AA) punya sejumlah fitur unggulan yang membedakannya dari laptop lain di kelasnya, seperti:
1. Layar OLED 14 Inci WUXGA dengan Rasio 16:10
Kualitas visual adalah keunggulan paling menonjol yang ditawarkan laptop ini. ASUS Vivobook S3407AA menggunakan panel berukuran 14.0 inci dengan resolusi WUXGA (1920 x 1200) dan aspek rasio 16:10 yang memberikan ruang kerja vertikal lebih luas dibandingkan layar 16:9 standar pada umumnya.
Berkat teknologi OLED, panel ini mampu menghadirkan warna yang jauh lebih hidup, kontras yang pekat, dan detail visual yang luar biasa tajam. Ditambah dengan refresh rate 60Hz, layar ini memastikan setiap tampilan teks, gambar, hingga pergerakan konten yang terasa halus dan nyaman bagi mata saat digunakan dalam jangka waktu lama.
2. Prosesor Intel® Core™ Ultra 7 355 dengan Intel® Graphics
Performa adalah fondasi dari setiap aktivitas yang Anda lakukan di laptop. ASUS Vivobook S3407AA ditenagai oleh prosesor Intel® Core™ Ultra 7 Processor 355 yang dirancang untuk memberikan performa tinggi dengan konsumsi daya yang efisien. Prosesor ini juga terintregasi dengan kartu grafis terintegrasi Intel® Graphics.
Performa menjadi fondasi utama dalam mendukung produktivitas sehari-hari, dan ASUS Vivobook S14 (S3407AA) hadir dengan prosesor Intel® Core™ Ultra 7 Processor 355 merupakan kehadiran terbaru dari Intel® Core™ Ultra Series 3 yang menawarkan kombinasi performa tinggi, efisiensi daya, dan kemampuan AI modern.
Didukung arsitektur terbaru yang dirancang untuk mengoptimalkan berbagai beban kerja, prosesor ini mampu menghadirkan pengalaman multitasking yang responsif untuk kebutuhan kerja, belajar, maupun hiburan. Selain itu, Intel® Graphics terintegrasi turut memberikan performa visual yang andal, menjadikan ASUS Vivobook S14 (S3407AA) sebagai laptop yang siap mendukung berbagai aktivitas pengguna secara optimal.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana