ASUS Vivobook S14 (S3407AA), Laptop dengan OLED Terbaik di Kelasnya 

JawaPos.com - Bagi anda yang memilih laptop untuk produktivitas harian kini tidak bisa hanya mengandalkan spesifikasi prosesor semata. Kualitas layar, daya tahan baterai, kemampuan AI, hingga portabilitas menjadi faktor yang sama pentingnya untuk dipertimbangkan.

Semakin banyaknya pilihan di pasaran justru membuat proses seleksi menjadi lebih menantang, terutama bagi Anda yang menginginkan laptop dengan performa tinggi sekaligus kenyamanan visual kelas atas dalam satu paket yang kompak.

ASUS Vivobook S14 (S3407AA) adalah salah satu pilihan yang layak dipertimbangkan. Laptop ini membawa dukungan prosesor generasi terbaru Intel® Core™ Ultra 7 355 dari generasi terbaru Intel® Core™ Ultra Series 3, panel OLED 14 inci yang memanjakan mata, baterai berkapasitas besar, dan bodi ultraportable yang sangat ringan.

Kombinasi tersebut menjadikannya laptop yang relevan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pekerjaan kantor, menikmati hiburan multimedia, hingga aktivitas harian yang dinamis.

Alasan ASUS Vivobook S14 (S3407AA) Jadi Laptop OLED Terbaik

Sebelum memutuskan untuk membeli laptop, penting bagi Anda untuk memahami keunggulan spesifik yang ditawarkannya. ASUS Vivobook S14 (S3407AA) punya sejumlah fitur unggulan yang membedakannya dari laptop lain di kelasnya, seperti:

1. Layar OLED 14 Inci WUXGA dengan Rasio 16:10

Kualitas visual adalah keunggulan paling menonjol yang ditawarkan laptop ini. ASUS Vivobook S3407AA menggunakan panel berukuran 14.0 inci dengan resolusi WUXGA (1920 x 1200) dan aspek rasio 16:10 yang memberikan ruang kerja vertikal lebih luas dibandingkan layar 16:9 standar pada umumnya.

Berkat teknologi OLED, panel ini mampu menghadirkan warna yang jauh lebih hidup, kontras yang pekat, dan detail visual yang luar biasa tajam. Ditambah dengan refresh rate 60Hz, layar ini memastikan setiap tampilan teks, gambar, hingga pergerakan konten yang terasa halus dan nyaman bagi mata saat digunakan dalam jangka waktu lama.

2. Prosesor Intel® Core™ Ultra 7 355 dengan Intel® Graphics

Performa adalah fondasi dari setiap aktivitas yang Anda lakukan di laptop. ASUS Vivobook S3407AA ditenagai oleh prosesor Intel® Core™ Ultra 7 Processor 355 yang dirancang untuk memberikan performa tinggi dengan konsumsi daya yang efisien. Prosesor ini juga terintregasi dengan kartu grafis terintegrasi Intel® Graphics.

Performa menjadi fondasi utama dalam mendukung produktivitas sehari-hari, dan ASUS Vivobook S14 (S3407AA) hadir dengan prosesor Intel® Core™ Ultra 7 Processor 355 merupakan kehadiran terbaru dari Intel® Core™ Ultra Series 3 yang menawarkan kombinasi performa tinggi, efisiensi daya, dan kemampuan AI modern.