Meutya Hafid Dorong Pengembangan AI yang Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menilai kemajuan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) harus dibarengi dengan dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, kemampuan teknologi tidak seharusnya menjadi tujuan akhir apabila tidak mampu memberikan solusi atas berbagai kebutuhan manusia.
Hal tersebut disampaikan Meutya saat menghadiri XI International Scholas Chairs Congress 2026 di Kura-Kura Bali, Jumat (4/9).
“Tujuan bersama kita adalah mengembangkan Meaningful AI, yaitu AI yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Meutya.
Meutya mengatakan pemanfaatan AI kini telah memasuki berbagai aspek kehidupan. Kini AI mulai digunakan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk untuk menunjang pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintah, hingga proses pengambilan keputusan.
Menurut dia, perkembangan yang begitu cepat perlu diimbangi dengan kemampuan manusia dan lembaga dalam mengarahkan penggunaannya.
“Pertanyaannya bukan lagi semata-mata apa yang mampu dilakukan mesin, tetapi apakah manusia dan institusi siap mengarahkan AI menuju tujuan yang bermakna,” kata Meutya.
Untuk memastikan AI memberikan dampak yang relevan, Meutya membagi konsep Meaningful AI ke dalam lima aspek.
Pertama adalah AI for Productivity, yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi masyarakat dan organisasi.
Kedua, AI for Public Good, yakni pemanfaatan AI untuk mendukung kepentingan publik, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga pelayanan masyarakat serta ketahanan sistem pangan.
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