Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Sabtu, 5 September 2026 | 05.44 WIB

Meutya Hafid Dorong Pengembangan AI yang Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. (Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menilai kemajuan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) harus dibarengi dengan dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, kemampuan teknologi tidak seharusnya menjadi tujuan akhir apabila tidak mampu memberikan solusi atas berbagai kebutuhan manusia.

Hal tersebut disampaikan Meutya saat menghadiri XI International Scholas Chairs Congress 2026 di Kura-Kura Bali, Jumat (4/9).

“Tujuan bersama kita adalah mengembangkan Meaningful AI, yaitu AI yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Meutya.

Meutya mengatakan pemanfaatan AI kini telah memasuki berbagai aspek kehidupan. Kini AI mulai digunakan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk untuk menunjang pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintah, hingga proses pengambilan keputusan.

Menurut dia, perkembangan yang begitu cepat perlu diimbangi dengan kemampuan manusia dan lembaga dalam mengarahkan penggunaannya.

“Pertanyaannya bukan lagi semata-mata apa yang mampu dilakukan mesin, tetapi apakah manusia dan institusi siap mengarahkan AI menuju tujuan yang bermakna,” kata Meutya.

Untuk memastikan AI memberikan dampak yang relevan, Meutya membagi konsep Meaningful AI ke dalam lima aspek.

Pertama adalah AI for Productivity, yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi masyarakat dan organisasi.

Kedua, AI for Public Good, yakni pemanfaatan AI untuk mendukung kepentingan publik, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga pelayanan masyarakat serta ketahanan sistem pangan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kasus Yogi ‘Starlink’ Disidang, Menkomdigi Meutya Hafid Tekankan Pembinaan - Image
Teknologi

Kasus Yogi ‘Starlink’ Disidang, Menkomdigi Meutya Hafid Tekankan Pembinaan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22.10 WIB

Menkomdigi Meutya Dorong Digitalisasi Layanan Publik, Jangan Sampai Warga Harus Datang Berulang Kali - Image
Teknologi

Menkomdigi Meutya Dorong Digitalisasi Layanan Publik, Jangan Sampai Warga Harus Datang Berulang Kali

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00.43 WIB

YouTube Kena Teguran Pertama dari Komdigi, Diprotes karena Konten Vape Libatkan Anak - Image
Teknologi

YouTube Kena Teguran Pertama dari Komdigi, Diprotes karena Konten Vape Libatkan Anak

Senin, 3 Agustus 2026 | 23.39 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore