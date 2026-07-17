Google Hidupkan Gol Legendaris Pele dengan AI, Euforia Piala Dunia 2026 Makin Seru Berkat Teknologi

JawaPos.com - Euforia Piala Dunia 2026 tak hanya terasa lewat pertandingan di lapangan, tetapi juga melalui inovasi teknologi. Google DeepMind berhasil merekonstruksi salah satu gol paling legendaris dalam sejarah sepak bola yang tak pernah terekam kamera, yakni 'Gol da Rua Javari' milik Pele, sekaligus mengungkap tren pencarian masyarakat Indonesia selama pesta sepak bola dunia berlangsung.

Rekonstruksi tersebut menghidupkan kembali momen bersejarah pada 2 Agustus 1959 ketika Pele yang baru berusia 18 tahun mencetak gol yang kemudian ia sebut sebagai gol terbaik sepanjang kariernya.

Selama lebih dari 60 tahun, aksi itu hanya dikenal melalui kesaksian penonton, arsip media, dan cerita para saksi karena tidak pernah direkam dalam bentuk video.

Kini, berkat kolaborasi Google DeepMind bersama Pelé Brand, keluarga Pele, sejarawan, jurnalis olahraga, saksi mata, hingga legenda sepak bola, momen ikonik tersebut akhirnya dapat divisualisasikan dalam format sinematik menggunakan kecerdasan buatan (AI).

AI Google Bangun Ulang Gol Terindah Pele Untuk menghadirkan kembali momen bersejarah tersebut, Google tidak hanya mengandalkan AI, tetapi juga melakukan penelitian sejarah secara menyeluruh.

Sejarawan Brasil Anita Lucchesi bersama timnya menghimpun hampir 2.000 dokumen sejarah, mulai dari blueprint stadion, foto arsip, album keluarga, laporan media, hingga diagram pertandingan. Mereka juga mengumpulkan lebih dari 3.600 gambar historis sebagai referensi visual.

Tak berhenti di sana, para saksi mata, jurnalis olahraga, dan warga kawasan Mooca di São Paulo ikut diwawancarai menggunakan model stadion, foto lama, serta diagram pertandingan untuk membantu menyusun kembali kronologi gol berdasarkan ingatan mereka.

Tahap berikutnya dilakukan langsung di Stadion Rua Javari. Tim merekam adegan menggunakan bola kulit klasik dan kostum yang sesuai era 1959 agar nuansa pertandingan tetap autentik sebelum diproses menggunakan teknologi AI.