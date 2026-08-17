Chery Catat 3.500 SPK selama GIIAS 2026, Naik 63 Persen Dibandingkan 2025

Chery Q resmi dipasarkan di GIIAS 2026 dengan harga mulai Rp239,9 juta. Mobil listrik kompak ini telah mengantongi lebih dari 6.000 spk. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Dalam 11 hari perhelatan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Chery mencatat total pemesanan kendaraan sebanyak 3.500 unit, meningkat sekitar 63 persen dibandingkan gelaran GIIAS tahun lalu.
Dari total pemesanan itu, Chery Q, mobil listrik terbaru besutan perusahaan tersebut, menyumbang setengahnya atau 1.750 unit.
"Respons positif ini menjadi bukti penerimaan pasar terhadap produk dan inovasi yang kami hadirkan. Bagi kami, pencapaian ini tentu menjadi dorongan untuk terus memahami kebutuhan konsumen dan menghadirkan produk yang relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia," ujar Vice Country Director Chery Business Unit Budi Darmawan Jantania dalam pernyataan resminya.
Chery Q, model mobil listrik ketiga perusahaan itu di pasar Indonesia, dibekali baterai berkapasitas 42,7 kWh dengan jarak tempuh hingga 400 km berdasarkan perhitungan NEDC. Mobil itu juga memiliki teknologi pengisian daya cepat yang memungkinkan waktu pengisian daya dari 30 hingga 80 persen kapasitas baterai rampung hanya dalam 16,5 menit.
Dalam pameran yang berlangsung mulai 30 Juli hingga 9 Agustus itu, Chery juga memboyong lini kendaraan energi baru (NEV) lainnya, termasuk kendaraan hybrid Tiggo 8 dan J6T.
Dalam pameran itu, Chery juga mencatat total 2.000 sesi uji coba berkendara oleh pengunjung, yang mayoritas menjajal kendaraan Chery Q. Mobil itu juga berhasil menggondol penghargaan sebagai mobil penumpang favorit untuk segmen hatchback pada pameran tersebut.
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Dalam GIIAS 2026, Chery juga memperkenalkan lini kendaraan terbarunya, Chery Tiggo V, yang mengadopsi konsep 3-in-1 di mana kendaraan itu dapat berfungsi sebagai mobil SUV, MPV, dan kabin ganda sekaligus. Model tersebut hadir dalam varian hybrid dan ICE. (*)
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Jawa Pos
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