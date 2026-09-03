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Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 3 September 2026 | 16.57 WIB

Honor X7d Bawa Circle to Search, Cari Informasi di Layar Cukup dengan Melingkari Objek

Honor X7d hadir dengan fitur Circle to Search berbasis AI. (Istimewa) - Image

Honor X7d hadir dengan fitur Circle to Search berbasis AI. (Istimewa)

JawaPos.com - Fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) semakin relevan pada smartphone salah satunya Circle to Search, fitur yang memungkinkan pengguna mencari informasi dari objek di layar hanya dengan satu gestur.

Fitur tersebut hadir pada Honor X7d, smartphone yang tidak hanya menawarkan kemampuan AI, tetapi juga membawa baterai besar, penyimpanan hingga 512GB, serta kamera utama 108MP.

Berdasarkan laporan APJII, Katadata, dan We Are Social yang dikutip dalam materi peluncuran, masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan 7 jam 22 menit per hari di internet.

Sebanyak 83,1 persen responden menggunakan internet untuk mencari informasi, sementara 70,6 persen memanfaatkannya untuk mencari inspirasi.

Kondisi tersebut membuat kecepatan dan kemudahan akses informasi menjadi salah satu kebutuhan penting pengguna smartphone.

Circle to Search merupakan fitur berbasis AI yang memungkinkan pengguna mencari informasi mengenai objek yang tampil di layar tanpa harus mengambil screenshot atau membuka browser secara manual.

Cara menggunakannya cukup sederhana. Pengguna hanya perlu menekan dan menahan navigation bar, kemudian melingkari, mengetuk, atau menyorot objek yang ingin dicari.

Selanjutnya, hasil pencarian Google akan muncul sebagai hamparan di layar. Fitur ini dapat digunakan untuk mencari informasi mengenai gambar, teks maupun produk yang ditemukan saat berselancar di internet.

Dengan mekanisme tersebut, proses mencari informasi, menerjemahkan teks, hingga menemukan produk untuk kebutuhan belanja online dapat dilakukan tanpa harus berpindah aplikasi.

Spesifikasi Honor X7d

Selain Circle to Search, smartphone ini membawa sejumlah spesifikasi yang ditujukan untuk mendukung aktivitas harian. Smartphone ini memiliki penyimpanan internal hingga 512GB, sehingga pengguna dapat menyimpan lebih banyak foto, video, aplikasi, dan dokumen tanpa cepat kehabisan ruang.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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