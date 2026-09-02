Google Bawa AI Agent ke Industri Keuangan, Hasil Riset kini Bisa Diverifikasi

Ilustrasi AI. (Pinterest)
JawaPos.com - Google Cloud meluncurkan Gemini Enterprise for Financial Services, solusi AI khusus industri keuangan yang memungkinkan agen AI membantu riset dan workflow sekaligus memberikan sumber serta jejak data yang dapat diverifikasi.
Langkah ini menjawab kebutuhan industri keuangan yang tidak cukup hanya membutuhkan AI cepat, tetapi juga sistem yang aman, terhubung dengan data perusahaan, dan mampu memenuhi tuntutan audit serta kepatuhan.
Salah satu fitur utamanya adalah Financial Research Agent. Agen ini dirancang untuk mengotomatisasi proses riset dan dibekali lebih dari 50 foundational skills.
Hasilnya dapat dilengkapi confidence scores, metodologi, data snapshots, dan kutipan sumber sehingga pengguna dapat memeriksa kembali dasar analisis yang diberikan AI.
"Para profesional di sektor keuangan membutuhkan platform AI yang tidak mengharuskan mereka bergantung pada satu model atau ekosistem tertentu, dapat terhubung dengan sistem IT yang mereka gunakan sehari-hari, serta memiliki tingkat keamanan dan kepatuhan yang tinggi," ujar Thomas Kurian, CEO, Google Cloud melalui keterangannya.
Google Cloud juga menyediakan financial skills untuk berbagai pekerjaan, mulai dari pemantauan portofolio dan penilaian risiko kredit hingga merangkum berita pasar dan melakukan riset keuangan investigatif.
Untuk memperkaya sumber informasi, platform ini menyediakan 13 konektor ke layanan data finansial berlisensi, termasuk FactSet, LSEG, Moody’s, MSCI, PitchBook, S&P Global, dan SEC Edgar.
Di sisi keamanan, data pelanggan, aturan bisnis, kekayaan intelektual, agen khusus, dan output model tetap berada dalam lingkup privat organisasi. Kemampuan audit logging, manajemen risiko, tata kelola, dan kepatuhan juga menjadi bagian dari arsitektur platform.
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Jawa Pos
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