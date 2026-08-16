Viral! Rekomendasi Matcha Cafe di Yogyakarta yang Instagramable, Ada Varian Usucha Ceremonial

Ilustrasi matcha cafe di Jogjakarta/YouTube @barryandelisa
JawaPos.com-Matcha cafe menjadi salah satu spot hangout favorit bagi matcha lovers.
Di Yogyakarta, anda dapat menemukan beberapa cafe matcha yang secara khusus menyajikan berbagai kreasi matcha. Mulai dari varian usucha matcha, matcha latte, dirty matcha, sampai kreasi yang sedang viral seperti varian pistachio matcha.
Tidak hanya menawarkan racikan matcha yang lezat, cafe-cafe di Yogyakarta ini juga memiliki spot foto yang estetik dan instagramable.
Sehingga anda tidak hanya dapat menikmati matcha dan berbagai dessert lezat, tetapi juga merasakan suasana cafe yang nyaman dan menarik.
Mulai dari konsep rustic, nuansa khas Jepang, sampai suasana yang homey,semuanya dapat anda temukan di Yogyakarta.
Mengutip informasi dari berbagai sumber, berikut beberapa cafe matcha yang sedang hits dan viral di Yogyakarta yang wajib anda kunjungi.
Matcha Cult
Matha Cult merupakan cafe spesialis matcha yang berloaksi di Jl. Raya Kledokan No.58, Kledokan, Caturtunggal, Kec. Depok. Menurut informasi dari kanal YouTube @amiyestudio, pilihan minuman matcha di sini cukup lengkap mulai dari usucha matcha, matcha latte, hojicha latte, sampai matcha pistachio milk. Harga matchanya juga cukup bervariasi, mulai dari Rp 35.000.
Selain matcha,anda juga dapat mencicipi berbagai dessert lezat seperti lemon cake, matcha banoffee, dan matcha tartlet. Suasananya juga sangat khas dengan adanya pajangan peralatan matcha ceremonial serta berbagai dekorasi berupa bubuk matcha.
Milk n Matcha
Milk n Matcha beralamat di Tegalrejo, Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman. Milk n Matcha menjadi cafe yang sangat viral di sosial media. Banyak pengunjung yang rela mengantri, terutama untuk berfoto di area barnya yang estetik dengan nuansa coklat rustic.
Tempatnya juga nyaman untuk hangout karena memiliki area yang cukup luas, lengkap dengan taman untuk bersantai sambil menikmati segelas racikan matcha. Selain itu, tersedia area indoor dengan banyak pilihan tempat duduk.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya
Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar
5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa