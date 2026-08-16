Viral! Rekomendasi Matcha Cafe di Yogyakarta yang Instagramable, Ada Varian Usucha Ceremonial

JawaPos.com-Matcha cafe menjadi salah satu spot hangout favorit bagi matcha lovers.

Di Yogyakarta, anda dapat menemukan beberapa cafe matcha yang secara khusus menyajikan berbagai kreasi matcha. Mulai dari varian usucha matcha, matcha latte, dirty matcha, sampai kreasi yang sedang viral seperti varian pistachio matcha.

Tidak hanya menawarkan racikan matcha yang lezat, cafe-cafe di Yogyakarta ini juga memiliki spot foto yang estetik dan instagramable.

Sehingga anda tidak hanya dapat menikmati matcha dan berbagai dessert lezat, tetapi juga merasakan suasana cafe yang nyaman dan menarik.

Mulai dari konsep rustic, nuansa khas Jepang, sampai suasana yang homey,semuanya dapat anda temukan di Yogyakarta.

Mengutip informasi dari berbagai sumber, berikut beberapa cafe matcha yang sedang hits dan viral di Yogyakarta yang wajib anda kunjungi.

Matcha Cult

Matha Cult merupakan cafe spesialis matcha yang berloaksi di Jl. Raya Kledokan No.58, Kledokan, Caturtunggal, Kec. Depok. Menurut informasi dari kanal YouTube @amiyestudio, pilihan minuman matcha di sini cukup lengkap mulai dari usucha matcha, matcha latte, hojicha latte, sampai matcha pistachio milk. Harga matchanya juga cukup bervariasi, mulai dari Rp 35.000.

Selain matcha,anda juga dapat mencicipi berbagai dessert lezat seperti lemon cake, matcha banoffee, dan matcha tartlet. Suasananya juga sangat khas dengan adanya pajangan peralatan matcha ceremonial serta berbagai dekorasi berupa bubuk matcha.

Milk n Matcha

Milk n Matcha beralamat di Tegalrejo, Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman. Milk n Matcha menjadi cafe yang sangat viral di sosial media. Banyak pengunjung yang rela mengantri, terutama untuk berfoto di area barnya yang estetik dengan nuansa coklat rustic.