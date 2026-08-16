Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 17 Agustus 2026 | 02.00 WIB

Viral! Rekomendasi Matcha Cafe di Yogyakarta yang Instagramable, Ada Varian Usucha Ceremonial

Ilustrasi matcha cafe di Jogjakarta/YouTube @barryandelisa - Image

Ilustrasi matcha cafe di Jogjakarta/YouTube @barryandelisa

JawaPos.com-Matcha cafe menjadi salah satu spot hangout favorit bagi matcha lovers.

Di Yogyakarta, anda dapat menemukan beberapa cafe matcha yang secara khusus menyajikan berbagai kreasi matcha. Mulai dari varian usucha matcha, matcha latte, dirty matcha, sampai kreasi yang sedang viral seperti varian pistachio matcha.

Tidak hanya menawarkan racikan matcha yang lezat, cafe-cafe di Yogyakarta ini juga memiliki spot foto yang estetik dan instagramable.

Sehingga anda tidak hanya dapat menikmati matcha dan berbagai dessert lezat, tetapi juga merasakan suasana cafe yang nyaman dan menarik.

Mulai dari konsep rustic, nuansa khas Jepang, sampai suasana yang homey,semuanya dapat anda temukan di Yogyakarta.

Mengutip informasi dari berbagai sumber, berikut beberapa cafe matcha yang sedang hits dan viral di Yogyakarta yang wajib anda kunjungi. 

Matha Cult merupakan cafe spesialis matcha yang berloaksi di Jl. Raya Kledokan No.58, Kledokan, Caturtunggal, Kec. Depok. Menurut informasi dari kanal YouTube @amiyestudio, pilihan minuman matcha di sini cukup lengkap mulai dari usucha matcha, matcha latte, hojicha latte, sampai matcha pistachio milk. Harga matchanya juga cukup bervariasi, mulai dari Rp 35.000. 

Selain matcha,anda juga dapat mencicipi berbagai dessert lezat seperti lemon cake, matcha banoffee, dan matcha tartlet. Suasananya juga sangat khas dengan adanya pajangan peralatan matcha ceremonial serta berbagai dekorasi berupa bubuk matcha. 

Milk n Matcha beralamat di Tegalrejo, Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman. Milk n Matcha menjadi cafe yang sangat viral di sosial media. Banyak pengunjung yang rela mengantri, terutama untuk berfoto di area  barnya yang estetik dengan nuansa coklat rustic.  

Tempatnya juga nyaman untuk hangout karena memiliki area yang cukup luas, lengkap dengan taman untuk bersantai sambil menikmati segelas racikan matcha. Selain itu, tersedia area indoor dengan banyak pilihan tempat duduk.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Spot Sarapan Paling Kekinian di Cimahi, Punya Konsep Garden Cafe yang Instagramable - Image
Kuliner

Spot Sarapan Paling Kekinian di Cimahi, Punya Konsep Garden Cafe yang Instagramable

Kamis, 23 Juli 2026 | 03.20 WIB

15 Tempat Wisata yang Lagi Viral di Jawa Timur 2026: Destinasi Instagramable yang Wajib Masuk Bucket List Liburan Kamu - Image
Travelling

15 Tempat Wisata yang Lagi Viral di Jawa Timur 2026: Destinasi Instagramable yang Wajib Masuk Bucket List Liburan Kamu

Jumat, 3 Juli 2026 | 22.03 WIB

Rahasia Diet Sehat Ala Gen Z yang Tetap Bisa Makan Enak, Dari Poke Bowl yang Instagramable Sampai Chia Pudding yang Super Praktis! - Image
Kuliner

Rahasia Diet Sehat Ala Gen Z yang Tetap Bisa Makan Enak, Dari Poke Bowl yang Instagramable Sampai Chia Pudding yang Super Praktis!

Rabu, 24 Juni 2026 | 21.01 WIB

Terpopuler

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan - Image
1

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

2

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

3

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

4

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya

9

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

10

5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore