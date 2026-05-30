Instagram Kini Lebih Ketat untuk Remaja, Orang Tua Bisa Batasi Konten dan Komentar Anak

Ilustrasi menggunakan aplikasi Instagram. (Digital Storyteller)
JawaPos.com - Meta memperketat perlindungan akun remaja di Instagram dan Facebook dengan menghadirkan pengaturan konten berbasis usia yang lebih ketat. Langkah ini dilakukan untuk menjawab kekhawatiran orang tua terhadap paparan konten berbahaya, bahasa kasar, hingga interaksi digital yang tidak sesuai bagi anak dan remaja di media sosial.
Kebijakan baru itu diumumkan Meta dalam diskusi bertajuk Cerdas Digital 2026: Anak Remaja Aman, Orang Tua Tenang bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta ECPAT Indonesia baru-baru ini di Jakarta.
Pembaruan tersebut bertepatan dengan momentum Hari Keluarga Internasional. Lewat pembaruan Akun Remaja Instagram, Meta kini menerapkan pengaturan konten bawaan yang terinspirasi dari klasifikasi usia film 13+. Pengaturan ini dirancang agar pengalaman digital remaja menjadi lebih aman dan sesuai usia.
“Apresiasi kami sampaikan atas langkah Meta yang mulai memperkuat perlindungan remaja di ruang digital melalui pengaturan konten berbasis usia. Upaya seperti ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital membutuhkan kolaborasi nyata antara pemerintah, platform, orang tua, dan masyarakat,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar.
Ia berharap langkah tersebut menjadi komitmen berkelanjutan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menciptakan ruang digital yang aman dan sehat bagi anak Indonesia.
Meta menyebut pembaruan ini dibuat berdasarkan masukan orang tua sekaligus meningkatnya perhatian terhadap keamanan digital remaja di media sosial.
“Kami ingin membantu orang tua merasa lebih tenang saat remaja menggunakan media sosial melalui pengalaman online yang lebih aman dan sesuai usia,” ujar Kepala Kebijakan Publik Meta di Indonesia, Berni Moestafa.
Menurut Berni, pengaturan terbaru akan membantu remaja Indonesia mendapatkan pengalaman konten yang lebih sesuai usia di Instagram.
Tidak hanya membatasi konten seksual sugestif, gambar grafis mengganggu, maupun promosi rokok dan alkohol, Meta kini memperluas perlindungan dengan menyaring unggahan yang mengandung bahasa kasar, aksi berbahaya, hingga konten yang berpotensi mendorong perilaku berisiko seperti penggunaan perlengkapan terkait ganja.
Aturan baru tersebut diterapkan lebih luas di seluruh layanan Instagram dan Facebook, mulai dari akun, pencarian, hingga pengalaman menikmati konten.
