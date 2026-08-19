YouTube Ubah Cara Hitung Views, Jumlah Tayangan Video Bisa Melonjak

JawaPos.com - YouTube mengubah cara menghitung jumlah tayangan atau views di platformnya. Mulai 24 Agustus, sebuah tayangan akan langsung dihitung ketika video mulai diputar. Aturan serupa juga berlaku untuk siaran langsung, yakni ketika seseorang bergabung ke dalam live stream.

Seperti dilansir dari TechCrunch, perubahan tersebut membuat sistem penghitungan views YouTube menjadi lebih mirip dengan platform pesaing seperti TikTok dan Instagram. Keduanya diketahui menghitung tayangan sejak video mulai diputar.

YouTube sebelumnya sudah menerapkan sistem serupa pada video Shorts. Kini, pendekatan tersebut diperluas ke format video lainnya.

"Dengan berbagai sistem penghitungan tayangan untuk format yang berbeda-beda," tulis YouTube dalam unggahan di Komunitas YouTube.

Perusahaan mengatakan, perubahan ini dilakukan setelah mendapat masukan dari para kreator. Mereka ingin mengurangi kebingungan mengenai metrik views sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai jangkauan konten.

"Namun, kami mendengar bahwa para kreator ingin menghilangkan kebingungan terkait metrik ini dan memahami jangkauan sebenarnya secara akurat; itulah sebabnya kami melakukan pembaruan ini," lanjut YouTube.

Views YouTube Bisa Naik Signifikan Perubahan cara menghitung tayangan berpotensi membuat jumlah views publik sebuah video meningkat cukup signifikan. Dampaknya terutama bisa terlihat pada konten yang hanya berhasil menarik perhatian penonton dalam waktu singkat.