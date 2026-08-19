YouTube Ubah Cara Hitung Views, Jumlah Tayangan Video Bisa Melonjak

Ilustrasi Orang yang Sering Nonton YouTube Berjam-jam (freepik)
JawaPos.com - YouTube mengubah cara menghitung jumlah tayangan atau views di platformnya. Mulai 24 Agustus, sebuah tayangan akan langsung dihitung ketika video mulai diputar. Aturan serupa juga berlaku untuk siaran langsung, yakni ketika seseorang bergabung ke dalam live stream.
Seperti dilansir dari TechCrunch, perubahan tersebut membuat sistem penghitungan views YouTube menjadi lebih mirip dengan platform pesaing seperti TikTok dan Instagram. Keduanya diketahui menghitung tayangan sejak video mulai diputar.
YouTube sebelumnya sudah menerapkan sistem serupa pada video Shorts. Kini, pendekatan tersebut diperluas ke format video lainnya.
"Dengan berbagai sistem penghitungan tayangan untuk format yang berbeda-beda," tulis YouTube dalam unggahan di Komunitas YouTube.
Perusahaan mengatakan, perubahan ini dilakukan setelah mendapat masukan dari para kreator. Mereka ingin mengurangi kebingungan mengenai metrik views sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai jangkauan konten.
"Namun, kami mendengar bahwa para kreator ingin menghilangkan kebingungan terkait metrik ini dan memahami jangkauan sebenarnya secara akurat; itulah sebabnya kami melakukan pembaruan ini," lanjut YouTube.
Perubahan cara menghitung tayangan berpotensi membuat jumlah views publik sebuah video meningkat cukup signifikan. Dampaknya terutama bisa terlihat pada konten yang hanya berhasil menarik perhatian penonton dalam waktu singkat.
Dengan sistem baru tersebut, sebuah video tidak perlu ditonton dalam durasi tertentu terlebih dahulu agar tayangannya dihitung. Begitu video mulai diputar, tayangan sudah tercatat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1