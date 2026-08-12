Mantan Anggota Parlemen Thailand Tembak Pejabat, lalu Mengaku di Live YouTube

JawaPos.com - Eks anggota parlemen Thailand Chalong Reawraeng, diduga menembak pejabat senior pemerintahan daerah Nonthaburi, Thongchai Yenprasert, hingga tewas.

Yang membuat kasus ini menjadi sorotan luas, Chalong kemudian menelepon seorang komentator politik yang sedang melakukan siaran langsung YouTube dan mengaku telah menembak korban.

Penembakan sendiri dilaporkan terjadi pada Senin (10/8) waktu setempat di luar kantor pemerintahan daerah Nonthaburi, wilayah yang berbatasan langsung dengan Bangkok.

Selain Thongchai, pengemudinya juga terkena tembakan dan harus mendapat perawatan di rumah sakit.

Kepolisian Nonthaburi menyatakan Thongchai tertembak di bagian leher dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit.

Sementara itu, pengemudinya mengalami luka tembak di bagian lengan dan tangan.

Dilansir dari BBC, komandan Kepolisian Nonthaburi Mayor Jenderal Dejrapee Kongdee mengatakan terdapat dua orang yang terluka dalam insiden tersebut dan telah dibawa ke rumah sakit.

"Ada dua orang yang terluka, yang telah dikirim ke rumah sakit untuk perawatan," kata Dejrapee.

Sebelum ditangkap polisi, Chalong dilaporkan menghubungi komentator politik Anchalee Paireerak yang tengah melakukan livestream di YouTube.