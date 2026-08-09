(G)I-DLE Sukses dengan Musik Video Tomboy, Raih 400 Juta Penayangan di YouTube

(G)I-DLE. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Sukses mencuri perhatian penggemar, girlgrup Korea (G)I-DLE meraih 400 juta penayangan dengan satu lagi video musik mereka di YouTube.
Dikutip dari Soompi, Minggu (9/8), salah satu video musik (G)I-DLE untuk lagu hit tahun 2022 mereka yaitu Tomboy sukses disukai penggemar.
Behasil melampaui 400 juta penayangan di YouTube, menjadikannya video musik ketiga mereka yang mencapai jumlah tersebut setelah Queencard dan Nxde.
Seperti yang diketahui, (G)I-DLE pertama kali merilis video musik TOMBOY pada 14 Maret 2022 pukul 18.00 KST.
Mereka membutuhkan waktu sedikit lebih dari empat tahun, empat bulan, dan 23 hari untuk mencapai jumlah ini.
(G)I-dle telah debut pada 2 Mei 2018, dengan single Latata dari album mini pertama mereka Extended Play (EP) I Am.
Sejak debut mereka, mereka telah dianggap sebagai salah satu girl grup Korea Selatan paling sukses di luar label rekaman ‘big four’.
Pada bulan Mei 2018, mereka meraih kemenangan pertama di acara musik lewat program The Show dengan lagu ‘Latata.’
Mereka dikenal sebagai grup yang memproduksi karya sendiri, pembuatan koreografi, aransemen lagu, video musik, dilakukan masing-masing anggota.
kabarnya anggota grup ini begitu sering tampil dalam konten 1theK hingga dijuluki sebagai putri-putri 1theK.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Kejagung Periksa Febrie Adriansyah: Kenakan Rompi Pink dan Tangan Terborgol
Presiden Persebaya Surabaya Angkat Bicara Usai Juara, Azrul Ananda: Menuju Bintang Melalui Kesulitan
Profil Kiper Persebaya Reza Arya Pratama, Tepis 2 Penalti Persib di Final Piala Presiden 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!