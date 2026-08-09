(G)I-DLE Sukses dengan Musik Video Tomboy, Raih 400 Juta Penayangan di YouTube

JawaPos.com - Sukses mencuri perhatian penggemar, girlgrup Korea (G)I-DLE meraih 400 juta penayangan dengan satu lagi video musik mereka di YouTube.

Dikutip dari Soompi, Minggu (9/8), salah satu video musik (G)I-DLE untuk lagu hit tahun 2022 mereka yaitu Tomboy sukses disukai penggemar.

Behasil melampaui 400 juta penayangan di YouTube, menjadikannya video musik ketiga mereka yang mencapai jumlah tersebut setelah Queencard dan Nxde.

Seperti yang diketahui, (G)I-DLE pertama kali merilis video musik TOMBOY pada 14 Maret 2022 pukul 18.00 KST.

Mereka membutuhkan waktu sedikit lebih dari empat tahun, empat bulan, dan 23 hari untuk mencapai jumlah ini.

(G)I-dle telah debut pada 2 Mei 2018, dengan single Latata dari album mini pertama mereka Extended Play (EP) I Am.

Sejak debut mereka, mereka telah dianggap sebagai salah satu girl grup Korea Selatan paling sukses di luar label rekaman ‘big four’.

Pada bulan Mei 2018, mereka meraih kemenangan pertama di acara musik lewat program The Show dengan lagu ‘Latata.’

Mereka dikenal sebagai grup yang memproduksi karya sendiri, pembuatan koreografi, aransemen lagu, video musik, dilakukan masing-masing anggota.