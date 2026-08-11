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Nanda Prayoga
Selasa, 11 Agustus 2026 | 17.48 WIB

YouTube Perketat Syarat Monetisasi, Kreator Baru Harus Kejar Puluhan Juta Views

Ilustrasi YouTuber. - Image

Ilustrasi YouTuber.

JawaPos.com - YouTube bersiap memperketat persyaratan bagi kreator yang ingin mendapatkan penghasilan melalui YouTube Partner Program (YPP). Perubahan ini diperkirakan membuat kreator baru harus bekerja lebih keras untuk memenuhi ambang batas monetisasi yang ditetapkan platform.

Seperti dilansir dari Engadget, mulai 1 Februari, kreator yang ingin bergabung dalam program tersebut diwajibkan memiliki sedikitnya 1.000 subscriber. Selain itu, mereka harus memenuhi salah satu dari dua target performa, yakni mengumpulkan 8.000 jam tayang yang memenuhi syarat dalam 12 bulan terakhir atau meraih 20 juta penayangan Shorts yang memenuhi kriteria dalam 90 hari terakhir.

Aturan baru tersebut menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan ketentuan yang berlaku saat ini. Sebelumnya, kreator cukup memiliki 1.000 subscriber serta 4.000 jam tayang dalam setahun terakhir atau 10 juta penayangan Shorts dalam kurun 90 hari.

Artinya, sebagian besar target performa akan meningkat dua kali lipat. Satu-satunya persyaratan yang tidak berubah adalah jumlah subscriber, yang tetap berada di angka 1.000.

Bukan hanya kreator baru yang terdampak. YouTube juga akan menerapkan ketentuan tertentu bagi kreator Shorts yang sudah memperoleh penghasilan melalui program tersebut.

Kreator Shorts harus menjaga sedikitnya 10 juta penayangan dalam periode 90 hari untuk tetap memperoleh pendapatan dari skema bagi hasil. Jika jumlah penayangan berada di bawah batas tersebut, akun kreator tidak otomatis dikeluarkan dari program. Namun, pendapatan dari skema tersebut akan dihentikan selama periode 90 hari ketika target tidak terpenuhi.

Sementara itu, kreator yang sudah menjadi bagian dari YouTube Partner Program juga akan menghadapi persyaratan baru pada tahun depan. Mereka diwajibkan mempertahankan sedikitnya 1.000 jam tayang per tahun atau 1 juta penayangan Shorts.

YouTube memberikan alternatif bagi kreator untuk mempertahankan status mereka dalam program. Kreator dapat tetap memenuhi ketentuan dengan meningkatkan aktivitas publikasi, yakni mengunggah setidaknya dua video berdurasi panjang atau lima video Shorts dalam periode 90 hari.

YouTube juga akan mengambil tindakan terhadap akun yang tidak lagi aktif. Kreator yang sama sekali tidak mengunggah konten selama enam bulan atau lebih berisiko dikeluarkan dari program monetisasi.

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Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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