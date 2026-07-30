Film Dokumenter Jose Mourinho Tayang di Netflix, Libatkan Zlatan Ibrahimovic hingga Didier Drogba

JawaPos.com - Sebagai pelatih yang telah lebih dari dua dekade berkarier di panggung sepak bola Eropa, Jose Mourinho telah banyak menorehkan kenangan manis maupun pahit. Kisah kesuksesan sekaligus kegagalannya itu akan diangkat dalam film dokumenter yang tayang di Netflix.

Film dokumenter tersebut melibatkan sejumlah mantan anak asuh The Special One—julukan Mourinho—yang merupakan bintang sepak bola dunia. Di antaranya Zlatan Ibrahimovic, Frank Lampard, Didier Drogba, Javier Zanetti, serta Iker Casillas.

Video promosi film dokumenter itu telah dirilis kemarin (29/7). Film tersebut dijadwalkan tayang pada 11 Agustus mendatang.