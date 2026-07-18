Netflix Garap Parasyte: Tamiya, Spin-off Baru yang Perluas Semesta Parasyte

JawaPos.com – Netflix memperluas Parasyte dengan mengumumkan produksi serial original Jepang berjudul Parasyte: Tamiya.

Diumumkan pada 23 Juli, proyek ini akan menjadi kelanjutan dari Parasyte: The Grey sekaligus menghadirkan kisah baru yang berfokus pada salah satu karakter paling kompleks dalam waralaba tersebut, Ryoko Tamiya, yang diperankan oleh Shiori Kutsuna.

Drama ini akan mengikuti perjalanan Ryoko Tamiya, parasit yang mulai mempertanyakan keberadaan spesiesnya dan kemungkinan hidup berdampingan dengan manusia.

Pergulatan batin tersebut menjadi inti cerita, memperlihatkan bagaimana ia menghadapi berbagai dilema moral dan eksistensial dalam upaya menemukan makna hidup di tengah konflik antara manusia dan parasit.

Proyek ini melibatkan Yeon Sang Ho sebagai kreator yang menangani konsep cerita sekaligus penulisan naskah bersama Ryu Yong Jae.

Sementara itu, sutradara dipercayakan kepada Kensaku Kakimoto dan Kazuhiro Nakagawa, yang akan menghadirkan interpretasi baru terhadap dunia Parasyte melalui sentuhan khas mereka.

Yeon Sang Ho mengungkapkan bahwa Ryoko Tamiya merupakan salah satu karakter paling menarik dalam manga asli karya Hitoshi Iwaaki.

Menurutnya, karakter tersebut memberikan kedalaman cerita karena terus mempertanyakan hubungan antara manusia dan parasit, serta kemungkinan kedua spesies itu dapat hidup berdampingan meski dipenuhi konflik.

Ia juga menjelaskan bahwa Parasyte: Tamiya akan menampilkan perjalanan Ryoko yang dipenuhi kegagalan, perubahan, dan pertumbuhan karakter.