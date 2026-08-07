Resmi! Google Assistant Bakal Hilang dari Ponsel Android Mulai September

JawaPos.com - Google akhirnya memastikan akan menghentikan layanan Google Assistant di sejumlah perangkat sebagai bagian dari transisi menuju Gemini. Asisten virtual tersebut akan dihapus secara bertahap dari ponsel dan tablet Android, perangkat Wear OS, serta beberapa perangkat pendukung lainnya dalam beberapa pekan mendatang.

Seperti dilansir dari Engadget, laporan 9to5Google menyebutkan perusahaan mulai mengirimkan email kepada pengguna terkait perubahan tersebut.

Dalam pemberitahuan itu dijelaskan bahwa proses penghentian Google Assistant akan dimulai pada 4 September dan dilakukan secara bertahap, sehingga kemungkinan membutuhkan beberapa minggu hingga seluruh pengguna terdampak. Setelah proses selesai, Google Assistant tidak lagi dapat digunakan pada perangkat yang memenuhi syarat.

Peralihan ini hanya berlaku untuk perangkat Android yang telah memenuhi spesifikasi minimum untuk menjalankan Gemini dan berada di negara atau wilayah yang sudah mendukung layanan tersebut. Selain itu, sejumlah perangkat aksesori, seperti headphone yang kompatibel dengan Gemini, juga akan mengikuti perubahan ini.

Sementara itu, Google belum mengubah dukungan Google Assistant pada perangkat Google TV, Google Home, maupun smart display. Sebelumnya, perusahaan juga menyatakan Google Assistant akan tetap tersedia di ponsel yang masih menggunakan Android 9 atau versi lebih lama dengan RAM di bawah 2 GB, sehingga pengguna perangkat lawas tetap dapat mengakses fungsi-fungsi dasar.

Di sektor otomotif, Google Assistant masih akan dipertahankan pada kendaraan yang menggunakan sistem Google built-in. Namun, layanan tersebut tidak lagi tersedia untuk kendaraan yang menjalankan Android Auto melalui koneksi dari ponsel pengguna.

Bagi pengguna Android yang belum mendapatkan Gemini dan ingin beralih, Google menyediakan aplikasi Gemini yang dapat diunduh melalui Play Store. Di sisi lain, pengguna perangkat yang belum memenuhi syarat masih dapat tetap menggunakan konfigurasi yang ada tanpa harus langsung beralih ke chatbot AI tersebut.