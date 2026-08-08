Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 15.33 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)

JawaPos.com - Keadaan di luar kendali mungkin menghalangi zodiak gemini untuk menghadiri acara kelompok. Hal ini bisa menyebabkan kekecewaan semua pihak. Sebaiknya cari kegiatan lain. 

Proyek gemini sendiri kemungkinan membutuhkan perhatian, dan ini bisa menjadi tantangan yang mengasyikkan. Selain itu, manjakan diri sendiri dengan membeli makanan pesan antar malam ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini merasa hangat karena pasangan sangat mendukung pilihan-pilihan yang gemini miliki. Terkait karir, terimalah bantuan dari rekan kerja yang akan membantu gemini mencapai tujuan.

Sementara itu, waspadai masalah pencernaan dengan berhati-hati terhadap makanan yang dikonsumsi. Terkait keuangan, jangan terlalu boros dan jagalah keseimbangan antara melakukan pembelian serta menyesuaikan anggaran.

Cinta Gemini

Hari ini, gemini akan merasa hangat karena pasangan sangat mendukung pilihan-pilihan gemini. Gemini mungkin merasa bahwa dia mendukung tanpa syarat, dengan cara yang mungkin bahkan tidak dilakukan oleh orang lain. 

Hargai hubungan ini, karena hubungan ini akan memungkinkan gemini untuk benar-benar melebarkan sayap dan terbang. Gemini akan merasa sangat puas dengan hubungan saat ini.

Karir Gemini

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 16.19 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 16.16 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 16.11 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

7

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

8

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

9

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

10

Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore