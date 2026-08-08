Ramalan Zodiak Gemini 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)
JawaPos.com - Keadaan di luar kendali mungkin menghalangi zodiak gemini untuk menghadiri acara kelompok. Hal ini bisa menyebabkan kekecewaan semua pihak. Sebaiknya cari kegiatan lain.
Proyek gemini sendiri kemungkinan membutuhkan perhatian, dan ini bisa menjadi tantangan yang mengasyikkan. Selain itu, manjakan diri sendiri dengan membeli makanan pesan antar malam ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 8 Agustus 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini merasa hangat karena pasangan sangat mendukung pilihan-pilihan yang gemini miliki. Terkait karir, terimalah bantuan dari rekan kerja yang akan membantu gemini mencapai tujuan.
Sementara itu, waspadai masalah pencernaan dengan berhati-hati terhadap makanan yang dikonsumsi. Terkait keuangan, jangan terlalu boros dan jagalah keseimbangan antara melakukan pembelian serta menyesuaikan anggaran.
Cinta Gemini
Hari ini, gemini akan merasa hangat karena pasangan sangat mendukung pilihan-pilihan gemini. Gemini mungkin merasa bahwa dia mendukung tanpa syarat, dengan cara yang mungkin bahkan tidak dilakukan oleh orang lain.
Hargai hubungan ini, karena hubungan ini akan memungkinkan gemini untuk benar-benar melebarkan sayap dan terbang. Gemini akan merasa sangat puas dengan hubungan saat ini.
Karir Gemini
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