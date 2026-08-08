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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 15.39 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Freepik)

JawaPos.com - Kemampuan organisasi zodiak gemini menonjol dan membuat merasa rileks. Hari ini, gemini akan menemukan solusi untuk konflik kecil yang telah dialami selama beberapa waktu. 

Cobalah melakukan diskusi rasional dan solusi yang disepakati bersama akan ditemukan. Oleh karena itu, gemini dapat melupakan masa lalu.

Kemungkinan besar, produktivitas intelektual zodiak cancer akan tinggi. Cancer dapat menggunakannya untuk merencanakan masa depan. Fokuslah pada tujuan karena semuanya akan terjadi sesuai rencana. 

Percayalah pada diri sendiri dan hadapi keadaan sebagaimana adanya. Cancer mampu menaklukkan semua rintangan yang dilemparkan kehidupan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini merasa hangat karena pasangan sangat mendukung pilihan-pilihan yang gemini miliki. Terkait karir, terimalah bantuan dari rekan kerja yang akan membantu gemini mencapai tujuan.

Sementara itu, waspadai masalah pencernaan dengan berhati-hati terhadap makanan yang dikonsumsi. Terkait keuangan, jangan terlalu boros dan jagalah keseimbangan antara melakukan pembelian serta menyesuaikan anggaran.

Cinta Gemini

Hari ini, gemini akan merasa hangat karena pasangan sangat mendukung pilihan-pilihan gemini. Gemini mungkin merasa bahwa dia mendukung tanpa syarat, dengan cara yang mungkin bahkan tidak dilakukan oleh orang lain. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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