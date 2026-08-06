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Dinarsa Kurniawan
Jumat, 7 Agustus 2026 | 01.57 WIB

5 Tips Jaga Keamanan Akun, Jangan Tertipu Customer Service Palsu

Ilustrasi seorang perempuan sedang menerima telepon dari petugas CS palsu yang sedang melancarkan penipuan. (Freepik) - Image

Ilustrasi seorang perempuan sedang menerima telepon dari petugas CS palsu yang sedang melancarkan penipuan. (Freepik)



JawaPos.com - Maraknya penipuan digital membuat pengguna layanan berbasis aplikasi perlu semakin waspada.

Salah satu modus yang kerap muncul adalah pelaku berpura-pura menjadi customer service untuk memperoleh data penting yang dapat digunakan mengambil alih akun maupun melakukan transaksi tanpa sepengetahuan pemiliknya.

"Customer Service resmi Orderkuota tidak pernah meminta data rahasia atau data sensitif pengguna dalam kondisi apa pun," ujar Tim Legal Orderkuota yang mewakili manajemen perusahaan, Aprillya.

Karena itu, masyarakat perlu memahami langkah-langkah sederhana untuk melindungi akun dari berbagai modus penipuan. Berikut lima tips yang dapat diterapkan.

1. Jangan Pernah Membagikan OTP, PIN, dan Password

"PIN transaksi, kode OTP, password, kode verifikasi, hingga akses login adalah data yang harus dijaga kerahasiaannya," kata Aprillya.

Informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku berasal dari perusahaan.

Customer service resmi tidak akan pernah meminta data tersebut saat menangani komplain maupun membantu proses transaksi.

2. Pastikan Menghubungi Customer Service Melalui Kanal Resmi

Banyak pelaku mencantumkan nomor layanan palsu di mesin pencari, media sosial, hingga grup percakapan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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