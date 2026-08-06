Pulang Kerja Tetap Tenang, Ini 8 Tips Menghilangkan Stres dengan Mudah

ilustrasi orang yang lelah bekerja. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Rutinitas pekerjaan yang padat sering kali membuat tubuh dan pikiran terasa lelah saat hari berakhir. Jika tidak dikelola dengan baik, stres yang menumpuk dapat memengaruhi kualitas tidur, suasana hati, hingga produktivitas keesokan harinya.
Kabar baiknya, mengurangi stres tidak selalu membutuhkan cara yang rumit. Beberapa kebiasaan sederhana dapat membantu tubuh dan pikiran kembali rileks tanpa harus mengubah rutinitas secara drastis.
Dilansir dari GE Editing, berikut delapan cara yang dapat dicoba untuk membantu meredakan stres setelah seharian bekerja.
Aktivitas fisik tidak harus berupa olahraga berat. Berjalan santai, melakukan peregangan, atau sekadar bergerak selama beberapa menit sudah cukup membantu melemaskan otot yang tegang setelah bekerja.
Selain membuat tubuh lebih segar, gerakan ringan juga memberi kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat sejenak dari tekanan pekerjaan.
Mempersiapkan diri untuk beristirahat sejak satu jam sebelum tidur dapat membantu tubuh lebih rileks. Cobalah mengurangi penggunaan ponsel atau perangkat elektronik, kemudian lakukan aktivitas yang menenangkan seperti menikmati teh herbal atau membaca buku.
Rutinitas sederhana ini dapat menjadi sinyal bagi tubuh bahwa waktunya beristirahat.
Menghabiskan waktu di taman, kebun, atau ruang hijau lainnya dapat memberikan efek menenangkan. Suasana alam dipercaya membantu menurunkan tingkat stres sekaligus memberikan perasaan lebih segar.
Berjalan santai, menikmati udara sore, atau sekadar duduk sambil mengamati lingkungan sekitar bisa menjadi pilihan yang menyenangkan.
Mindfulness adalah latihan untuk memusatkan perhatian pada apa yang sedang dialami saat ini tanpa terburu-buru menghakimi atau memikirkan hal lain.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi