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Rabbany Wanadriani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 02.13 WIB

Pulang Kerja Tetap Tenang, Ini 8 Tips Menghilangkan Stres dengan Mudah

ilustrasi orang yang lelah bekerja. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang lelah bekerja. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Rutinitas pekerjaan yang padat sering kali membuat tubuh dan pikiran terasa lelah saat hari berakhir. Jika tidak dikelola dengan baik, stres yang menumpuk dapat memengaruhi kualitas tidur, suasana hati, hingga produktivitas keesokan harinya.

Kabar baiknya, mengurangi stres tidak selalu membutuhkan cara yang rumit. Beberapa kebiasaan sederhana dapat membantu tubuh dan pikiran kembali rileks tanpa harus mengubah rutinitas secara drastis.

Dilansir dari GE Editing, berikut delapan cara yang dapat dicoba untuk membantu meredakan stres setelah seharian bekerja.

1. Luangkan Waktu untuk Bergerak

Aktivitas fisik tidak harus berupa olahraga berat. Berjalan santai, melakukan peregangan, atau sekadar bergerak selama beberapa menit sudah cukup membantu melemaskan otot yang tegang setelah bekerja.

Selain membuat tubuh lebih segar, gerakan ringan juga memberi kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat sejenak dari tekanan pekerjaan.

2. Bangun Rutinitas Malam yang Menenangkan

Mempersiapkan diri untuk beristirahat sejak satu jam sebelum tidur dapat membantu tubuh lebih rileks. Cobalah mengurangi penggunaan ponsel atau perangkat elektronik, kemudian lakukan aktivitas yang menenangkan seperti menikmati teh herbal atau membaca buku.

Rutinitas sederhana ini dapat menjadi sinyal bagi tubuh bahwa waktunya beristirahat.

3. Habiskan Waktu di Alam Terbuka

Menghabiskan waktu di taman, kebun, atau ruang hijau lainnya dapat memberikan efek menenangkan. Suasana alam dipercaya membantu menurunkan tingkat stres sekaligus memberikan perasaan lebih segar.

Berjalan santai, menikmati udara sore, atau sekadar duduk sambil mengamati lingkungan sekitar bisa menjadi pilihan yang menyenangkan.

4. Latih Mindfulness

Mindfulness adalah latihan untuk memusatkan perhatian pada apa yang sedang dialami saat ini tanpa terburu-buru menghakimi atau memikirkan hal lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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