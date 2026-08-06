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Rabbany Wanadriani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 06.40 WIB

Jangan Biarkan Stres Menguasai, Terapkan 6 Cara Ini untuk Mengatur Mood

ilustrasi orang yang senang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang senang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Rutinitas yang padat dan tuntutan kehidupan modern sering membuat banyak orang lupa memperhatikan kondisi emosionalnya.

Pola hidup yang kurang sehat, seperti tidur tidak cukup, stres berlebihan, pola makan yang tidak teratur, hingga minimnya aktivitas fisik dapat memberikan pengaruh terhadap suasana hati.

Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko munculnya rasa cemas, mudah lelah secara mental, hingga perasaan tidak puas dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Namun, menjaga suasana hati agar tetap stabil tidak selalu membutuhkan perubahan besar. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat membantu tubuh dan pikiran terasa lebih nyaman.

Dilansir dari NDTV, berikut beberapa cara yang dapat diterapkan untuk membantu mengatur suasana hati agar lebih positif sepanjang hari.

1. Mulai pagi dengan rutinitas yang menenangkan

Cara seseorang memulai pagi dapat memengaruhi suasana hati selama satu hari penuh.

Bangun dengan tenang, memberikan waktu bagi tubuh untuk beradaptasi, serta mencukupi kebutuhan cairan dengan minum air putih dapat membantu tubuh terasa lebih segar.

Selain itu, aktivitas ringan seperti berjalan kaki juga dapat memberikan manfaat bagi suasana hati. Gerakan fisik dapat membantu tubuh melepaskan endorfin, yaitu hormon yang berkaitan dengan perasaan nyaman dan bahagia.

2. Perhatikan asupan makanan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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