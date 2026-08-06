Rahasia Belajar Lebih Efektif, Terapkan 4 Tips Fokus Berikut Ini

JawaPos.com - Belajar dari rumah menawarkan banyak kenyamanan. Anda tidak perlu menghabiskan waktu di perjalanan, bisa mengatur suasana belajar sendiri, bahkan menikmati minuman favorit untuk menjaga energi.

Namun, suasana rumah yang nyaman juga dapat menghadirkan berbagai gangguan. Mulai dari notifikasi media sosial, keinginan membuka hiburan digital, hingga aktivitas lain yang membuat konsentrasi mudah terpecah.

Di era serba cepat seperti sekarang, kemampuan menjaga fokus menjadi salah satu keterampilan penting. Konsentrasi yang baik dapat membantu memahami materi lebih mudah, meningkatkan daya ingat, serta membuat proses belajar terasa lebih efektif.

Dilansir dari English Jagran, berikut beberapa cara cerdas yang dapat membantu Anda tetap fokus saat belajar di rumah.

1. Siapkan Area Belajar Khusus Memiliki tempat belajar yang tetap dapat membantu otak mengenali bahwa area tersebut digunakan untuk berkonsentrasi.

Tidak harus ruangan besar, cukup pilih sudut rumah yang nyaman, rapi, dan minim gangguan. Dengan menggunakan tempat yang sama secara rutin, tubuh dan pikiran akan lebih mudah masuk ke mode belajar.

Kebiasaan ini juga membantu membangun rutinitas sehingga waktu belajar menjadi lebih produktif.

2. Tentukan Target Belajar yang Jelas Belajar tanpa tujuan sering membuat seseorang kehilangan arah dan mudah merasa bosan.

Agar lebih efektif, pecah materi besar menjadi target kecil yang lebih mudah dicapai. Misalnya membaca beberapa halaman buku, menyelesaikan satu bab, atau memahami satu konsep tertentu dalam waktu tertentu.