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Rian Alfianto
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 18.13 WIB

7 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Pasang WiFi di Rumah, Jangan Cuma Lihat Biaya Instalasi

Ilustrasi perangkat router WiFi. (Jim's I.T) - Image

Ilustrasi perangkat router WiFi. (Jim's I.T)

JawaPos.com - Memasang WiFi di rumah tidak cukup hanya membandingkan biaya pemasangan. Selain biaya instalasi, calon pelanggan juga perlu memperhatikan cakupan jaringan, biaya tambahan, perangkat yang didapat, hingga kualitas layanan agar tidak mengeluarkan biaya di luar perkiraan.

Di Indonesia, biaya pasang WiFi rumah memang bervariasi. Besarannya dipengaruhi wilayah, paket internet yang dipilih, kebijakan masing-masing penyedia layanan, hingga promo yang sedang berlangsung.

Karena itu, memahami komponen biaya sejak awal dapat membantu pelanggan memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memasang WiFi di rumah.

1. Biaya pemasangan tidak selalu sama

Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah berapa biaya pemasangan WiFi. Jawabannya bergantung pada penyedia layanan internet (ISP) yang dipilih.

Secara umum, biaya instalasi WiFi di Indonesia berkisar dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Pada periode tertentu, sejumlah penyedia menawarkan promo gratis atau potongan biaya instalasi. Namun di luar masa promosi, biaya pemasangan normal umumnya berada di kisaran Rp 250 ribu atau lebih.

Karena itu, jangan hanya terpaku pada biaya awal. Pastikan memahami seluruh komponen biaya yang dikenakan.

2. Cek apa saja yang sudah termasuk dalam biaya instalasi

Biaya pemasangan tidak selalu hanya mencakup proses instalasi. Beberapa penyedia layanan sudah memasukkan modem atau router, penarikan kabel, hingga proses konfigurasi jaringan ke dalam biaya tersebut.

Namun ada pula yang mengenakan biaya tambahan apabila kebutuhan instalasi melebihi ketentuan standar. Menanyakan rincian layanan sejak awal dapat menghindarkan pelanggan dari biaya tak terduga.

3. Wilayah tempat tinggal memengaruhi harga

Lokasi rumah menjadi salah satu faktor penting yang menentukan biaya maupun pilihan paket internet. Di kawasan Jabodetabek, pilihan penyedia internet umumnya lebih banyak karena jaringan fiber optic sudah tersedia di berbagai wilayah. Persaingan antarpelaku usaha juga membuat promo pemasangan lebih sering ditawarkan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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