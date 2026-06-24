Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Rabu, 24 Juni 2026 | 19.14 WIB

Sampai Pertengahan 2026, Pemkot Tangsel Pasang WiFi Gratis di 5.000 Titik Termasuk Rumah Ibadah

Kadiskominfo Tangsel TB Asep Nurdin membeber data pemasangan WiFi di seluruh wilayah Tangsel sudah mencapai 5.000 titik, termasuk di rumah ibadah. (Pemkot Tangsel) - Image

Kadiskominfo Tangsel TB Asep Nurdin membeber data pemasangan WiFi di seluruh wilayah Tangsel sudah mencapai 5.000 titik, termasuk di rumah ibadah. (Pemkot Tangsel)

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) sudah memasang WiFi gratis di 5.000 titik. Angka tersebut diambil dari data terbaru pertengahan tahun ini. Dari ribuan titik tersebut, sebagian besar berada di area publik, termasuk diantaranya di ratusan rumah ibadah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel TB Asep Nurdin membeber data tersebut secara terperinci. Menurut dia, pemasangan WiFi di ribuan titik di wilayah Tangsel merupakan bagian dari realisasi program perluasan jaringan internet gratis di salah satu kota satelit Jakarta tersebut.

”Penyediaan akses internet gratis tersebut merupakan bagian dari program perluasan jaringan digital yang kini telah menjangkau lebih dari 5.000 titik layanan internet gratis di berbagai wilayah Kota Tangerang Selatan,” kata dia kepada awak media pada Selasa (23/6).

Berdasar data, sebanyak 4.603 titik WiFi gratis di Tangsel terpasang di area publik. Sementara 397 sisanya berada dalam area pemerintah. Asep pun mengungkapkan bahwa saat ini sudah 1.198 titik balai warga atau pos keamanan terhubung dengan jaringan WiFi gratis tersebut.

Selain itu, 245 titik sekolah, 148 titik posyandu, dan ribuan titik area komunal lainnya juga telah terkoneksi fasilitas internet gratis. Termasuk diantaranya rumah-rumah ibadah. Termasuk diantaranya adalah WiFi di 397 masjid dan 376 musala di berbagai titik.

”Bahkan, di taman-taman kota, rumah sakit, dan beberapa tempat berkumpulnya masyarakat seperti balai warga juga telah tersedia layanan internet gratis,” ujarnya.

Secara lebih terperinci, Asep mengungkapkan bahwa sebaran fasilitas internet gratis di rumah ibadah meliputi 197 titik di wilayah Pondok Aren, 150 titik di Ciputat Timur, 129 titik di Pamulang, 106 titik di Ciputat, 91 titik di Serpong, 54 titik di Serpong Utara, dan 36 titik di Setu.

Menurut Asep perluasan akses internet di area publik, khususnya rumah ibadah, bukan sekadar pemenuhan fasilitas dasar bagi masyarakat. Melainkan sebagai pilar strategis pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang siap menghadapi lanskap ekonomi digital.

”Masjid harus menjadi pusat kegiatan kemasyarakatan dan pembinaan generasi muda. Tidak hanya diisi kegiatan ibadah, tetapi juga program-program yang memberikan manfaat konkret bagi masyarakat, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk pemberdayaan ekonomi dan edukasi,” bebernya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Kejar Target Turunkan Angka Stunting, Pemkot Tangsel Dorong Kader Posyandu Masuk sampai Gang Sempit - Image
Jabodetabek

Kejar Target Turunkan Angka Stunting, Pemkot Tangsel Dorong Kader Posyandu Masuk sampai Gang Sempit

Selasa, 23 Juni 2026 | 14.20 WIB

Terus Optimalkan Tangsel One, Pemkot Tangsel Berikan Layanan Digital 24 Jam Penuh - Image
Jabodetabek

Terus Optimalkan Tangsel One, Pemkot Tangsel Berikan Layanan Digital 24 Jam Penuh

Selasa, 16 Juni 2026 | 17.44 WIB

Program Diskon PBB-P2 Kota Tangsel Berakhir 30 Juni, Pemkot Ajak Masyarakat Manfaatkan - Image
Jabodetabek

Program Diskon PBB-P2 Kota Tangsel Berakhir 30 Juni, Pemkot Ajak Masyarakat Manfaatkan

Selasa, 9 Juni 2026 | 13.36 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J - Image
1

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

2

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan

3

Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa

4

Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar

5

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

6

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?

7

Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros

8

Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama

9

Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team

10

Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore