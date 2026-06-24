Sampai Pertengahan 2026, Pemkot Tangsel Pasang WiFi Gratis di 5.000 Titik Termasuk Rumah Ibadah

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) sudah memasang WiFi gratis di 5.000 titik. Angka tersebut diambil dari data terbaru pertengahan tahun ini. Dari ribuan titik tersebut, sebagian besar berada di area publik, termasuk diantaranya di ratusan rumah ibadah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel TB Asep Nurdin membeber data tersebut secara terperinci. Menurut dia, pemasangan WiFi di ribuan titik di wilayah Tangsel merupakan bagian dari realisasi program perluasan jaringan internet gratis di salah satu kota satelit Jakarta tersebut.

”Penyediaan akses internet gratis tersebut merupakan bagian dari program perluasan jaringan digital yang kini telah menjangkau lebih dari 5.000 titik layanan internet gratis di berbagai wilayah Kota Tangerang Selatan,” kata dia kepada awak media pada Selasa (23/6).

Berdasar data, sebanyak 4.603 titik WiFi gratis di Tangsel terpasang di area publik. Sementara 397 sisanya berada dalam area pemerintah. Asep pun mengungkapkan bahwa saat ini sudah 1.198 titik balai warga atau pos keamanan terhubung dengan jaringan WiFi gratis tersebut.

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Selain itu, 245 titik sekolah, 148 titik posyandu, dan ribuan titik area komunal lainnya juga telah terkoneksi fasilitas internet gratis. Termasuk diantaranya rumah-rumah ibadah. Termasuk diantaranya adalah WiFi di 397 masjid dan 376 musala di berbagai titik.

”Bahkan, di taman-taman kota, rumah sakit, dan beberapa tempat berkumpulnya masyarakat seperti balai warga juga telah tersedia layanan internet gratis,” ujarnya.

Secara lebih terperinci, Asep mengungkapkan bahwa sebaran fasilitas internet gratis di rumah ibadah meliputi 197 titik di wilayah Pondok Aren, 150 titik di Ciputat Timur, 129 titik di Pamulang, 106 titik di Ciputat, 91 titik di Serpong, 54 titik di Serpong Utara, dan 36 titik di Setu.

Menurut Asep perluasan akses internet di area publik, khususnya rumah ibadah, bukan sekadar pemenuhan fasilitas dasar bagi masyarakat. Melainkan sebagai pilar strategis pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang siap menghadapi lanskap ekonomi digital.