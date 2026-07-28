IHSG Diproyeksikan Melemah Hari Ini, Cek Rekomendasi Saham HRTA, INDY, PGEO, dan WIFI

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan kembali melemah pada perdagangan Selasa (28/7), setelah ditutup melemah sebesar 0,17 persen ke level 6,185 pada perdagangan Senin (27/7).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave iv dari wave (c) dari wave [iv], cermati area 6,074-6,146 sebagai area koreksinya. Adapun kami perkirakan, area penguatan terdekatnya berada di 6,262-6,299.

Adapun level support IHSG berada di 6,111, 6,007. Sementara itu, level resistance berada di 6,599 dan 6,705.

MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan hari ini, yakni PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), PT Indika Energy Tbk (INDY), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), dan PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI). Serta merekomendasikan strategi Trading Buy untuk saham HRTA.

Pada perdagangan terakhir, saham HRTA menguat 0,52 persen ke level 1.930 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Selama masih mampu bertahan di atas level 1.865 sebagai area stop loss, posisi HRTA diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave.

Investor dapat melakukan Trading Buy pada kisaran 1.885–1.920 dengan target harga 2.040 hingga 2.150 dan stop loss di bawah 1.865.

Sementara itu, saham INDY juga direkomendasikan Buy on Weakness. Saham INDY menguat 6,48 persen ke level 2.630 dan disertai munculnya volume pembelian. Pergerakannya juga mampu bertahan di atas MA60. Diperkirakan posisi INDY saat ini sedang berada pada bagian awal dari wave 5 dari wave (A).

Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 2.530–2.590 dengan target harga 2.760 hingga 2.890 dan stop loss di bawah 2.450.

Untuk saham PGEO, MNC Sekuritas turut merekomendasikan strategi Buy on Weakness. Saham PGEO menguat 3,55 persen ke level 1.020 dan disertai peningkatan volume pembelian. Pergerakan saham ini juga masih mampu berada di atas MA20. Saat ini, posisi PGEO diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave dari wave 3.