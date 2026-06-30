5 Fitur Baru Layanan KAI pada 2026 Bikin Naik Kereta makin Nyaman, dari WiFi 5G hingga Gerbong Lebih Modern

Ilustrasi gerbong panoramic yang melayani rute Jakarta menuju Bandung. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) terus menghadirkan berbagai pembaruan layanan pada 2026 untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan pengalaman perjalanan penumpang.
Mulai dari fitur pemilihan kursi khusus perempuan, akses WiFi 5G, hingga rangkaian kereta generasi terbaru, sejumlah inovasi ini membuat perjalanan dengan kereta api semakin praktis.
Bagi calon penumpang yang berencana bepergian menggunakan kereta api pada 2026, mengetahui fitur-fitur terbaru KAI dapat membantu memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan. Sebagian besar pembaruan tersebut juga sudah dapat diakses melalui aplikasi Access by KAI.
Berikut lima fitur baru layanan KAI yang patut diketahui.
KAI menghadirkan fitur Female Seat Map yang memungkinkan penumpang perempuan memilih tempat duduk yang berdekatan dengan sesama perempuan atau berada di gerbong yang didominasi penumpang wanita.
Fitur ini dihadirkan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman selama perjalanan sekaligus membantu meminimalkan potensi pelecehan seksual di dalam kereta.
Kebutuhan internet selama perjalanan kini juga menjadi perhatian KAI. Pada 2026, perusahaan mulai menghadirkan layanan WiFi berbasis 5G di beberapa rangkaian kereta api jarak jauh.
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