Iran Kembali Lancarkan Serangan ke Pangkalan Militer AS di Bahrain dan Yordania

JawaPos.com - Iran mengklaim telah melancarkan serangan pesawat nirawak (drone) yang menargetkan dua pangkalan militer yang digunakan Amerika Serikat (AS) di Bahrain dan Yordania pada Jumat (24/7).
Serangan ini disebut menyasar fasilitas penting di kedua pangkalan, sementara otoritas Bahrain sempat mengeluarkan peringatan kepada warga untuk segera berlindung setelah sirene bahaya berbunyi.
Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Bahrain, Yordania, maupun militer AS mengenai ada tidaknya korban jiwa ataupun tingkat kerusakan akibat serangan yang diklaim Iran tersebut.
Dalam pernyataan resminya, Kantor Hubungan Masyarakat Angkatan Darat Republik Islam Iran menyebut serangan drone diarahkan ke Pangkalan Udara Sheikh Isa di Bahrain.
Menurut militer Iran, serangan itu menghantam tangki bahan bakar, gudang penyimpanan, hanggar peralatan, serta kompleks tempat tinggal personel militer Amerika Serikat.
Iran juga mengklaim menyerang Pangkalan Udara Muwaffaq Salti (Al-Azraq) di Yordania. Sasaran yang disebut meliputi hanggar pesawat, fasilitas pemeliharaan, hingga area tempat tinggal pasukan AS yang berada di pangkalan tersebut. Klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Di saat yang sama, Associated Press (AP) melaporkan bahwa sirene peringatan serangan udara sempat berbunyi di Bahrain. Menyusul peringatan tersebut, otoritas setempat mengimbau masyarakat untuk mencari perlindungan di lokasi yang aman sebagai langkah antisipasi apabila terjadi ledakan atau kebakaran.
Peringatan di Bahrain muncul hanya beberapa jam setelah Komando Pusat Militer Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan berakhirnya malam ke-13 berturut-turut operasi serangan militer terhadap target-target di wilayah Iran.
Perkembangan terbaru ini menandai semakin meluasnya eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS