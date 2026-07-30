Drone Misterius Serang Kapal LNG di Mesir, Pelabuhan Strategis Terbakar, Trump Langsung Singgung Iran

JawaPos.com - Kebakaran yang melanda dua kapal di Pelabuhan Damietta, Mesir, dilaporkan dipicu oleh serangan drone. Pemerintah Mesir mengkonfirmasi insiden tersebut setelah penyelidikan awal menemukan bahwa pesawat nirawak menghantam salah satu kapal di pelabuhan strategis ekspor gas alam cair (LNG) itu pada Kamis (30/7) waktu setempat.

Meski belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab, serangan tersebut langsung memicu kekhawatiran baru di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Presiden AS Donald Trump bahkan mengisyaratkan bahwa Iran atau kelompok proksinya kemungkinan berada di balik insiden tersebut.

Dalam pernyataannya, kabinet Mesir menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap pelaku serangan.

"Tidak ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab," demikian bunyi pernyataan pemerintah Mesir, seraya menambahkan bahwa otoritas terkait terus menyelidiki insiden itu dan "mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kepentingan Mesir serta keamanan nasional."

Drone Hantam Kapal LNG AS, Api Menjalar ke Kapal Yunani

Dilansir dari BBC, menurut laporan, drone menghantam Energos Winter, kapal penyimpanan dan regasifikasi terapung (FSRU) milik perusahaan asal Amerika Serikat yang tengah bersandar di Pelabuhan Damietta.

Benturan itu memicu kebakaran yang kemudian merambat ke GasLog Salem, kapal pengangkut LNG milik perusahaan Yunani yang berada di dekatnya.

Video yang telah diverifikasi dan beredar di media sosial memperlihatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi dari area pelabuhan, sementara kapal-kapal tunda berupaya memadamkan api dengan menyemprotkan air ke kedua kapal tersebut.

Otoritas Mesir memastikan kebakaran berhasil dipadamkan tanpa menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Aktivitas Pelabuhan Damietta juga disebut tetap berjalan normal sehari setelah insiden.